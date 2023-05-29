Memura ek zam müjdesi! Memura 1 Haziran'da ara zam yapılabilir

Memura 1 Haziran'da ara zam yapılabilir! Memura ek zam müjdesi- Yeni yılda hem son altı ayın enflasyon rakamları hem de refah payının da hesaplanması sonucu memur ve emekli maaşlarına %30 oranında zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Memur maaşına ek zam olacak mı olmayacak mı merak konusu oldu.

Küresel ve yurt içi piyasalarda yüksek enflasyon rakamları ile mücadele devam ediyor. Dolayısıyla hayat pahalılığı hemen hemen her alanda kendini göstermektedir. Bu bağlamda asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ya da eğer yapılacaksa zam oranları merak konusu oldu. 2023 yılı Ocak ayında asgari ücrete %54,7 oranında zam yapıldı. Yapılan zam ile asgari ücret net olarak 8 bin 506.8 TL'ye yükseltilirken brüt 10 bin 8 TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ara zammı ile ilgili olarak yeşil ışık yaktığını ifade edebiliriz. Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıtlı çalışan sayısı yaklaşık 27 milyon kişi olarak görülmektedir. Bu kişiler arasında toplam sigortalıların %41'i 7 milyon 131 bini asgari ücret ile çalışmaktadır. Asgari ücret ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamalarında bulundu. Açıklamanın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullandı.

Memura 1 Haziran'da Ara Zam Gelebilir?

Milyonlarca kamu çalışanı memur maaş zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldığı sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklama ile gözler memur ve emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrilmişti.

Ara zam, belirli bir dönem içinde yapılan zam anlamına gelir. Memur maaşlarına normalde yılda iki kez zam yapılırken, ara zam ise bu dönemlerin dışında ek bir zam uygulamasıdır. Ara zam genellikle enflasyon oranları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak memur maaşlarına yapılan ilave bir artışı ifade eder. Ara zam, memurların yaşadığı ekonomik zorluklara yanıt vermek ve alım güçlerini korumak amacıyla kullanılan bir düzenlemedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşlarına ara zam yapma açıklaması, bu tür bir ek zamın gündemde olduğunu göstermektedir. Ancak ara zam miktarı ve uygulama detayları ilerleyen süreçte belirlenecektir.