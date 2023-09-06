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Memur ve memur emeklilerine zam ve enflasyon farkı hesaplaması yapıldı! Bu rakamı kimse beklemiyordu!

Türkiye'de yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, maaşlarında 2023 yılında yapılacak olan zamları ve enflasyon farkını merakla bekliyor.

Memur ve memur emeklilerine zam ve enflasyon farkı hesaplaması yapıldı! Bu rakamı kimse beklemiyordu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 16:13

Ocak ayında tüm memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 15'lik zammın yanı sıra, enflasyon farkının da eklenmesi bekleniyor. Peki, 2023 yılı için memur ve memur emeklilerinin ne kadar zam alması tahmin ediliyor?

Enflasyon Farkı Hesaplamaları

Ocak ayında yapılacak olan yüzde 15'lik zamın yanı sıra, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla da maaşlarına zam alacaklar. Geçtiğimiz toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için enflasyon tahmini yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu nedenle, 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 9.09 olarak belirlendi. 2 aylık TÜFE ise yüzde 19.49 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, yani Temmuz-Ağustos aylarında yüzde 12.73 enflasyon farkı oluştu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, bu durumda yüzde 29.64'e ulaştı.

Ancak kesin fark hesabı için 4 aylık enflasyon verilerinin beklenmesi gerekiyor. İşte bu noktada Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahmini ipucu veriyor.

Tahmini Zam Oranları

2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.76 olacak ve memurlar ile memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96 olarak hesaplanacak. Bu durumda, memur ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı yüzde 49.46'ya yükselecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, memurlar ve memur emeklileri için bu yıl da iki ayrı zam oranı uygulanacak. Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon farkı zammı ile birlikte memur maaşlarına ek iyileştirmeler de gelebilir.

İşte bazı meslek gruplarına göre tahmini zam oranları:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: Mevcut maaş: 32.451,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 48.501,26 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: Mevcut maaş: 22.938,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 34.283,13 TL

Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut maaş: 29.538,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 44.147,49 TL

Öğretmen 1/4: Mevcut maaş: 26.654,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 39.837,07 TL

Başkomiser 3/1: Mevcut maaş: 32.626,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 48.762,82 TL

Polis Memuru 8/1: Mevcut maaş: 29.525,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 44.128,07 TL

Uzman Doktor 1/4: Mevcut maaş: 54.959,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 82.141,72 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: Mevcut maaş: 26.440,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 39.517,22 TL

Mühendis 1/4: Mevcut maaş: 33.122,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 49.504,14 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: Mevcut maaş: 23.538,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 35.179,89 TL

Profesör 1/4: Mevcut maaş: 48.124,00 TL, % 49.46 zamlı maaş: 71.926,13 TL

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