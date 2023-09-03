Memur ve emekli maaşlarında hedefi 12'den vuran zam! Hangi emekli kaç para, ne kadar alacak? Memur maaşları hesaplandı!

Hangi emekli kaç para, ne kadar alacak? Memur maaşları hesaplandı! Memur ve emekli maaşlarında hedefi 12'den vuran zam- 2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte, memur maaşlarına dair merak edilen soruların yanıtları netlik kazanıyor. Son kararlar doğrultusunda

Zam Oranları ve Zaman Çizelgesi

2024 yılında memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranlarına göre, ilk 6 ayda yüzde 15 oranında zam yapılacak. İkinci 6 ayda ise bu oran yüzde 10'a düşecek. 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 6 zam uygulanacakken, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında bir zam gerçekleştirilecek.

Zam Sonrası En Düşük Maaşlar

Yapılan hesaplamalara göre, Temmuz ayında gerçekleşecek olan yüzde 43'lük artış sonucunda, aile yardımı da dahil edildiğinde en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'den 31 bin 484 TL'ye yükselirken, aile yardımı dahil edilmeden memur maaşı 20 bin 337 TL'den 29 bin 139 TL'ye çıkacak. Bu önemli artış, memur ve ailelerinin ekonomik durumunu olumlu etkileyecek.

Meslek Gruplarına Göre Zam Oranları

Zam sonrası maaşlar, farklı meslek gruplarına göre değişiklik gösterecek. İşte bazı meslek gruplarına göre zam oranları:

Uzman memurun maaşı 32 bin 801 TL olacak.

4/1 öğretmenin maaşı 26 bin 654 TL'den 38 bin 115 TL'ye çıkacak.

Uzman öğretmenin maaşı 29 bin 538 TL'den 42 bin 239 TL'ye yükselecek.

Polis memurunun maaşı 29 bin 525 TL'den 42 bin 220 TL'ye çıkacak.

Profesörün maaşı ise 48 bin 124 TL'den 68 bin 817 TL'ye ulaşacak.

Ocak ayında tahmini yüzde 43 zamla birlikte, üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün maaşı 32 bin 451 TL'den 46 bin TL'yi aşacak.

Memur maaşlarındaki bu artışlar, memurların ve ailelerinin yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomiye olumlu katkılar sunacak.