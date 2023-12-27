Meclisten kanun teklifi onaylandı! Çalışma saatleri kısalıyor! 15.30 yada 16.00 mesai bitecek!

Son dakika Meclis'te kabul edildi. Çalışma saatleri değişiyor. Mesai saatleri 15.30'da yada 16.00'da sona erecek.

Meclisten kanun teklifi onaylandı! Çalışma saatleri kısalıyor! 15.30 yada 16.00 mesai bitecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 13:06

Son dakika Meclisten geçti. Çalışma ve gün saatlerine ilişki Ak Partinin verdiği öneri kabul edildi. Mesai saatleri resmen değişiyor. Mesai saatlerinin kısalması yönünde beklenti arttı. İşte yasalaşması beklenen yeni mesai saatleri!

Başta memurlar olmak üzere haftalık mesai saatleri değişmesi uzun bir süre meclis gündemindeydi. Ak Parti tarafından Meclis'e sunulan "çalışma gün ve saatlerine" ilişkin grup önerisi Türkiye büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edildi.

Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerinde dair değişiklikler içeren Bazı Kanun ve kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması kanun teklifi onaylandı.

Kısa çalışma saati!

Başta Avrupa'da olmak üzere en uzun çalışan ülke Türkiye'ydi. Portekiz'de bile 41 şirkette başlayan haftada 4 gün çalışma büyük bir verim almıştı. Ancak Türkiye için şu anda 4 gün mesai saati uygulanmayacak. Ancak Avrupa'ya göre mesai saati gelecek.

Dünya üzerinde haftalık mesaide 6.5 saat fazla çalışan tek ülke Türkiye. Aradaki 6.5 saati kapatmak için ak Partini verdiği teklif kabul edildi. 

Gelen bilgilere göre masada 2 ayrıntı söz konusu. İlk olarak öğle arasını iptal edip 15.30'da mesainin bitmesi. İkinci teklif ise 1 saat erken başlayıp 16:00'da mesainin sonlanması. İki teklifte görüşülecek.

16 Ocak'ta başlayacak!

Memurlar başta olmak üzere 09.00'da başlayıp öğle arası vermeden 15.30'da bitecek bir mesai saati ile, 08.00'de başlayıp öğle aralı 16.00'da bitecek mesai resmen masada. Genel kurul çalışmalarını 16 ocak salı günü başlayacak ve Türkiye'de çalışma saatleri değişikliği duyurulacak. Ancak şu an için çalışma günleriyle ilgili bir çalışma veya mesai saatleri 4 güne düşürülmesi beklenmiyor.

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