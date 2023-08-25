Meclis geçti: Emekliye 100.000 TL ödenecek!

Vakıfbank'ın başlattığı bu özel kampanya sayesinde, emekli maaş müşterileri 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanma fırsatını elde ediyorlar. Başvurularınızı emekli maaş hesabınız üzerinden yapmanız halinde, hızlıca değerlendirilip sonuçlandırılacak.

Hızlı Kredi Sonucu 2 Dakika İçerisinde

Vakıfbank, başvurularınızı hızla sonuçlandırarak size zaman kazandırıyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra sadece 5 dakika içerisinde kredi başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

Uygun Faiz Oranlarıyla Emekli Müşterilere Destek

Vakıfbank, emekli maaş müşterilerine uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sağlayarak onların nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu kampanya ile finansal rahatlık ve güven sağlanıyor.

Başvuru Adımları: Şube ve İnternet Bankacılığı

Başvurularınızı gerçekleştirmek için en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik belgenizle başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca, bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak da başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet bankacılığına giriş yaparak başvurunuzu tamamladıktan sonra aynı gün içerisinde kredi ödemenizi alabilirsiniz.

Hızlı ve Kolay İhtiyaç Kredisi İmkanı

Vakıfbank'ın bu özel kampanyası ile emekli maaş müşterileri, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyorlar. 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı 24 ay vadeli olarak karşılayabilir veya var olan borçlarınızı kapatabilirsiniz.