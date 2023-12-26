Marvel Oyunu Sızdırıldı! Spider-Man 2 Oyunu Böyle Gözükecek!

Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man ve Ratchet & Clank serilerinin arkasındaki ünlü geliştirici, yakın zamanda önemli bir siber saldırıya maruz kaldı. Bu siber saldırıda şirketin büyük miktarda verisi sızdırıldı ve yaklaşan oyunları hakkında kritik detaylar ortaya çıktı. Özellikle bu olay, Spider-Man 2'nin PC sürümünden ekran görüntülerini de gün yüzüne çıkardı.

Insomniac'tan Veri Çaldılar

Rhysida adlı bir hacker grubu, Insomniac'tan yaklaşık 1.67 terabayt veri çaldıklarını iddia etti. Gizli belgelerin ve oyunların sızdırılmasını önlemek için 2 milyon dolar fidye talep ettiler. Insomniac ödeme yapmayı reddettiğinde, hackerlar çalınan bilgileri internette yayınlamaya başladı. Sızdırılan veriler arasında, Insomniac’ın yeni Wolverine oyununa dair ipuçları ve stüdyonun 2030’a kadar olan Marvel oyunları için planlarını içeren bir yol haritası yer aldı. Bu yol haritası, Spider-Man ve Ratchet & Clank serilerinin devam oyunlarının yanı sıra Venom ve X-Men ile ilgili yeni oyunları da kapsıyordu.

Marvel's Spider-Man 2 Oyunu Sızdırıldı!

En dikkat çekici sızıntılardan biri, Marvel’s Spider-Man 2'nin PC sürümüyle ilgiliydi. İç belgeler, PC sürümünün 4,6 milyon dolarlık bir bütçeyle Mart 2024'te tamamlanacağını gösterdi. Muhtemelen 2025 yılına kadar bilgisayarlarda yayınlanmayacak olsa da, şirketin gelecek planlarının ifşa edilmesi önemli bir güvenlik ihlali anlamına geliyor.

Saldırıya yanıt olarak Insomniac Games sessizliğini bozdu ve oyun topluluğundan aldığı destek için teşekkürlerini ifade etti. Şirket, siber saldırının geliştirme ekibi üzerindeki duygusal etkisini ele alan bir açıklama yayınladı. Insomniac, projelerine olan bağlılıklarını vurgulayarak bu zorlu durumu aşma konusundaki kararlılıklarını hayranlarına güvence altına aldı. Olay, oyun endüstrisindeki güvenlik açıklarını ve sağlam siber güvenlik önlemlerinin önemini ortaya koydu. Sızıntı, ne yazık ki olumsuz bir durum olsa da, hayranlar arasında gelecek başlıklar hakkında heyecan yarattı ve geliştiriciye bu zor zamanlarda desteklerini ifade etmelerini sağladı.