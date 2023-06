Markete gidenler afalladı! Kıyma, Dana bonfile, Dana antrikot ve kuşbaşı et fiyatları kalp krizi sebebi! 450 TL ve 550 TL görenler şaşkın!

450 TL ve 550 TL görenler şaşkın! Markete gidenler afalladı! Kıyma, Dana bonfile, Dana antrikot ve kuşbaşı et fiyatları kalp krizi sebebi- Son zamanlarda et fiyatlarındaki artış, tüketicileri endişelendiriyor ve hükümetin kasaplara et gönderimi girişimi de beklenen faydayı sağlayamadı. Özellikle Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Migros marketlerindeki et fiyatlarının 450 TL'nin üzerinde olması, büyük bir şok etkisi yarattı.

Sadece 5 yıl öncesine bakıldığında, kurbanlık koyun fiyatları 500 TL ile 800 TL arasında seyrederken, bugün bir kilogram kuşbaşının fiyatının 500 TL'ye kadar ulaştığı görülüyor. Bazı zincir marketlerde ise kuzu kuşbaşının kilogram fiyatı 522,95 TL olarak tespit edilmiş durumda. Kıyma fiyatlarının 340 TL'ye çıktığı gözlenirken, kuzu külbastının kilosunun ise 408,29 TL'ye satıldığı belirlendi.

Ocak ayında Migros'ta karkas kuzu kilogram fiyatı 93 TL iken, şu anda bu fiyatın 300 TL'ye kadar yükseldiği görülüyor. Kırmızı et fiyatlarının gelecekte ne kadar daha yükseleceği ise tüketicileri düşündürüyor. Bu süreçte, Migros marketlerindeki güncel et fiyatlarını sizler için derledik.

Migros şubelerinde dana kıyma kilogram fiyatı 292,80 TL olarak görülürken, kuzu kuşbaşının kilogram fiyatı 363,90 TL ve kuzu pirzola kilogram fiyatı 422,90 TL olarak belirlendi. Migros marketlerinde diğer et fiyatları ise şu şekildedir:

Dana bonfile: 593,70 TL

Dana antrikot: 562,90 TL

Dana döş: 282,90 TL

Dana biftek: 539,70 TL

Kuzu but: 299,80 TL

Kuzu kıyma: 305,80 TL

Kuzu döş: 329,80 TL

Kuzu but kıyma: 307,80 TL

Bu fiyatlar, et tüketimi konusunda tüketicileri zor durumda bırakırken, gelecekteki gelişmeler ve hükümetin alacağı önlemler merakla beklenmektedir.