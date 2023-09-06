Maaş+7600 TL Kira Yardımı+Yüzde 43 zam: Emekli ve Memur için Hükümet Onayı Bastı

Hükümet tarafından gaza basılan bir konu kira yardımı ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut - 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ana konusu memur için aslında kira yardımı olarak şekillenmekteydi. Ek olarak destek bekleyen memura 7600 TL kira yardımı verileceği konuşulurken, Memura kira yardımının yanı sıra emekliye kira yardımı konusunda yavaş yavaş detaylar şekillenmeye başlıyor.

Temmuz ayında memur ve emekliyi yakından ilgilendiren gelişmelerde zam konusu kesinleşmişti. Memura zam artı seyyanen zam uygulaması devreye girmiş iken emeklinin durumu ise yüzce 25 olarak netleşmişti. O dönem TBMM'de yasalaşması beklenen bir konu da emekli ve memura kira yardımı olarak bilinmekteydi. Toplu iş görüşmelerinde herhangi bir gelişme yaşanmamışken, Ekim ayında kira yardımı konusunda destekler verileceği ön görülüyor.

Kira yardımı kapsamına emekliler de eklense de söz konusu emekliler memur emeklileri olacak. Eğer ki memura kira yasası onay alırsa memur emeklisi de kira yardımından düzenli olarak faydalanacak. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından geçtiğimiz ay TBMM'ye sunulan bir teklifte 4.000 TL kira yardımı yapılması gerekliliği olarak karşımıza çıkmıştı. Erdoğan'ın değerlnedirmeye aldığı kira yardımı konusu Ekim ayında meclisin açılması sonrasında şekillenecek.

Sunulan bu tasarı sonrasında TÜFE oranlarına göre şu an da 4.000 TL olarak açıklanan kira yardımının hesaplamalara göre 7600 TL civarında seyretmesi gerekiyor. Eğer ki memur ve memur emeklisine sunulacak olan bu tasarı onay alırsa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'ye göre artış gösterecek.

TBMM henüz tatilde şu an da kira yardımı ile alakalı görüşmelerde TİS öncesi edinilen kulis bilgisine göre Memur Sen'in, kiracı memurlar için 7600 TL'lik kira yardımı talebi de reddedildiği biliniyor. Ekim ayı içerisinde meclise sunulacak olan tasarı kapsamında memur ve memur emeklisi için kira yardımı konusu tekrar görüşülecek.