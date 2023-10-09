Maaş zammı bekleyen emekliler karalar bağladı! SGK uzmanı zam keşmekeşini çözdü!

SGK uzmanı zam keşmekeşini çözdü! Maaş zammı bekleyen emekliler karalar bağladı- Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından SGK uzmanı Özgür Erdursun, memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı ve bu açıklama emeklilere pek de iyi haberler getirmedi. TÜİK verilerinin, emekli maaşlarının eridiğini gösterdiğini belirten Erdursun, emekli maaşlarıyla ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Bu emekli maaşlarıyla huzurevleri bile emekliyi kabul etmiyor."

Zam Oranları ve TÜİK Verileri

Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonunun yüzde 4.75 olduğunu belirtti. Ayrıca TÜİK'in Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan yüzde 65'i tutturacağını öngördü. Bu doğrultuda, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 38 zam (enflasyon farkı) yapılacağını söyledi ve bunun seçim öncesinde yüzde 50'ye tamamlanacağını öngördü.

Emekli Maaşlarına Yapılan Son Zam

1 Temmuz'da emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamın ardından TÜİK verilerine göre 3 aylık enflasyon yüzde 25.10 olarak hesaplandı. Bu nedenle Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen bir artış yapılması gerekiyor. Ancak bu artış, emekli aylıklarının erimesini engelleyebilir.

Memur ve Emeklinin Zam Oranı

Memurların emekli maaşları ve maaşları altı aylık enflasyon oranına göre belirlenmektedir. İlk üç rakam açıklansa bile Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sadece TÜFE rakamları açıklanacak ve Eylül enflasyonu dahil 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 olarak hesaplanacaktır. Bu oran, SSK ve BAĞ-KUR'daki emeklilerin maaşlarına doğrudan yansır.

Memurlarla emekliler arasında iki aylık enflasyon farkı yüzde 18 ve Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı eklenince üç aylık maaş artış oranı yüzde 35.73'e ulaşmaktadır.

Refah Payı Artışı ve İyileştirmeler

Büyümenin her döneminde olduğu gibi toplumsal paydaki artış, enflasyon rakamlarına da yansır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artışın yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacağını belirtti. Böylece en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır.

Emekliye Ek Zam ve Beklentiler

Emekli sayısını artırmayı hedefleyen formüller üzerinde çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin açılmasıyla birlikte emekli olanlara müjde olabileceğini ifade etti. Bu noktada, emekli maaşlarının iyileştirilmesinde aylık maaşı düşük olan kesimin özellikle göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, çalışmalar, temel emekli maaşı üzerinde doğrusal veya orantılı bir artış sağlama eğiliminde olsa da, asgari emeklilik ödemelerinin düzeyini artırma potansiyeli de taşımaktadır.

Emekliler, sağlık giderleri, ev kirası, gıda, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli bir gelire ihtiyaç duyarlar. Emekli maaşlarının yetersiz olması durumunda emeklilerin bu temel ihtiyaçlarını karşılamaları zorlaşır ve yaşam kaliteleri düşer. Bu nedenle emekliler, maaşlarına yapılacak olan zamla ilgili büyük bir beklenti içindedirler.

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam, ekonomik dengelerle de yakından ilişkilidir. Ekonomik büyüme, enflasyon oranları ve devlet bütçesi, emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan faktörlerdir. Bu nedenle ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulması, emekli maaşlarına yapılacak olan zamın adil ve sürdürülebilir olması açısından önemlidir.

Bu zam haberleri, emeklilerin ekonomik güvenceleri ve yaşam standartları için büyük önem taşımaktadır. Ancak kesin sonuçlar, resmi açıklamalar ve siyasi kararlar doğrultusunda şekillenecektir. Emeklilerin bekleyişi, zam oranlarının ve iyileştirmelerin ne yönde olacağına dair merakla devam etmektedir.

Emeklilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için adil bir emekli maaşı almaları büyük bir sosyal adalet meselesidir. Toplumun yaşlı bireylerine saygı göstermek ve onların yaşam standartlarını yükseltmek, bir toplumun insan haklarına verdiği değeri yansıtır. Bu nedenle emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam, sosyal adaletin sağlanması açısından kritik bir rol oynamaktadır.