  • 21 HAZİRAN Çarşamba 17:57
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak: İşte İŞKUR LC Waikiki iş ilanları başvuru şartları açıklandı!

LC Waikiki, istihdam için personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan son dakika açıklamasında, başvuruların İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yapılabileceği belirtildi.

LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak: İşte İŞKUR LC Waikiki iş ilanları başvuru şartları açıklandı!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 11:55

İşte İŞKUR LCW iş ilanları başvuru şartları açıklandı! LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak-  LC Waikiki, istihdam için personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan son dakika açıklamasında, başvuruların İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yapılabileceği belirtildi. İlanlarda birçok farklı kadro için personel aranacağı ifade edildi.

Alınacak personel kadroları arasında büro memuru, lojistik operasyon elemanı, satış danışmanı/uzmanı, lojistik elemanı, beden işçisi ve engelli personel gibi pozisyonlar yer alıyor. Ayrıca, çeşitli şehirlerdeki LC Waikiki mağazalarında çalışacak satış danışmanları ve güvenlik görevlileri de alım sürecinde değerlendirilecek.

Başvuruda bulunacak adayların belirli genel şartları karşılaması gerekiyor. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, sosyal ilişkilerde başarılı olma, ekip çalışmasına yatkın olma ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme gibi özellikler aranmaktadır. Ayrıca, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması ya da askerliği tamamlamış veya tecil ettirmiş olması gerekmektedir.

Başvurular, adayların "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=1898&hc=T" adresine ve İŞKUR e-subesi sayfasına giriş yapmasıyla gerçekleştirilebilir.

LC Waikiki'nin personel alımıyla ilgili açıklaması, istihdam fırsatlarına dair önemli bir bilgi sunarken, adayların ilgili platformları düzenli olarak takip etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önem taşır. 

Benzer Haberler
Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları... Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları...
Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek! Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek!
Yumurtada evlere şenlik müthiş indirim! 30'lu M boy 55 TL'ye düştü! İndirimi görenler o markette sıraya girdi! Yumurtada evlere şenlik müthiş indirim! 30'lu M boy 55 TL'ye düştü! İndirimi görenler o markette sıraya girdi!
Altın ve dolar değil herkes onu alacak! İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında! Altın ve dolar değil herkes onu alacak! İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında!
Emekli maaşlarına son nokta kondu! İşte SSK-SGK ve Bağ-kur %35 zamma ödenecek maaş miktarı... Emekli maaşlarına son nokta kondu! İşte SSK-SGK ve Bağ-kur %35 zamma ödenecek maaş miktarı...
Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi! Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi! Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi! Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi!
ÇOK OKUNANLAR
TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları