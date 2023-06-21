LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak: İşte İŞKUR LC Waikiki iş ilanları başvuru şartları açıklandı!

İşte İŞKUR LCW iş ilanları başvuru şartları açıklandı! LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak- LC Waikiki, istihdam için personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan son dakika açıklamasında, başvuruların İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden yapılabileceği belirtildi. İlanlarda birçok farklı kadro için personel aranacağı ifade edildi.

Alınacak personel kadroları arasında büro memuru, lojistik operasyon elemanı, satış danışmanı/uzmanı, lojistik elemanı, beden işçisi ve engelli personel gibi pozisyonlar yer alıyor. Ayrıca, çeşitli şehirlerdeki LC Waikiki mağazalarında çalışacak satış danışmanları ve güvenlik görevlileri de alım sürecinde değerlendirilecek.

Başvuruda bulunacak adayların belirli genel şartları karşılaması gerekiyor. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, sosyal ilişkilerde başarılı olma, ekip çalışmasına yatkın olma ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilme gibi özellikler aranmaktadır. Ayrıca, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması ya da askerliği tamamlamış veya tecil ettirmiş olması gerekmektedir.

Başvurular, adayların "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=1898&hc=T" adresine ve İŞKUR e-subesi sayfasına giriş yapmasıyla gerçekleştirilebilir.

LC Waikiki'nin personel alımıyla ilgili açıklaması, istihdam fırsatlarına dair önemli bir bilgi sunarken, adayların ilgili platformları düzenli olarak takip etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önem taşır.