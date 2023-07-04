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Kuyumcular ağzındaki baklayı çıkardı! Gram altın için piyasayı ters düz edecek tarihi verdiler! İşte yeni altın fiyatı

Altın piyasasıyla ilgili yapılan yorumlar genellikle gram altın üzerinden yapılmaktadır. Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanarak belirlenir.

Kuyumcular ağzındaki baklayı çıkardı! Gram altın için piyasayı ters düz edecek tarihi verdiler! İşte yeni altın fiyatı
Yayın Tarihi : 2023-07-04 23:50

Gram altın için piyasayı ters düz edecek tarihi verdiler! Kuyumcular ağzındaki baklayı çıkardı! İşte yeni altın fiyatı... Altın piyasasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ons altında beklenen yükseliş hareketi henüz gerçekleşmese de, FED'in baskısı hala etkisini sürdürüyor. Son üç ay boyunca FED tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilen ons altın, belirli bir aralığa sıkıştırıldı. Fiyatlar, FED'in faiz politikasına bağlı olarak belirleniyor ve artık bu baskının sonuna yaklaşılıyor. FED'in yılın geri kalanında açıklayacağı 5 faiz kararı bulunuyor. Bu kararların sadece ikisinde 25 baz puanlık bir faiz artışı yapılacak, diğerlerinde ise faiz değişikliği olmayacak. Faiz artırımlarının durmasıyla birlikte ons altının fiyatında büyük bir sıçrama bekleniyor.

Altın piyasasıyla ilgili yapılan yorumlar genellikle gram altın üzerinden yapılmaktadır. Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanarak belirlenir. Dolar kurundaki dalgalanmalarla birlikte gram altın rekor seviyeler görmeye devam etmektedir. 1.600 TL seviyesi de aşılmış durumdadır. Dolar kurunun yükselişinin devam etmesi durumunda gram altında çok daha yüksek seviyelerin hedeflendiği belirtilmektedir.

Kuyumcular ağzındaki baklayı çıkardı! Gram altın için piyasayı ters düz edecek tarihi verdiler! İşte yeni altın fiyatı

Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren kuyumcu esnafları da altın fiyatlarını değerlendirmektedir. Mehmet Sarrafoğlu, gram altında 1.600 TL seviyesinin aşıldığını ve bu fiyatların yıl içinde beklenen fiyatlar olduğunu belirtmektedir. Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte beklenen bu fiyatları yıl ortasında gördüklerini ifade etmektedir. Sarrafoğlu, altının sağlam bir yatırım olduğunu vurgulayarak müşterilerin yatırımlık altına büyük talep gösterdiğini söylemektedir. Altın fiyatları rekor kırdıkça alım yapan müşteri sayısının arttığını da belirtmiştir.

Gram altın fiyatıyla ilgili yorumda bulunan Mehmet Sarrafoğlu, gram altının artık yükseliş sürecinde olduğunu söylemektedir. Düğün sezonunun başlamasıyla talebin artacağını belirtmektedir. Bunun yanı sıra finansal işaretlerin de altını desteklediğini ifade etmektedir. Dolar kurunun bu seviyede kalmayacağına dair belirtiler olduğunu söyleyen Sarrafoğlu, orta vadede bu fiyatları bir daha göremeyeceğimizi belirttiler. 

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