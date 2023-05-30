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Kurban bayramı öncesi emeklilere tam 7250 TL birden zam geldi

Emekliler uzun bir süredir zam haberlerini bekliyor ve maddi açıdan rahatlama umuduyla gelecek müjdeleri takip ediyorlardı.

Kurban bayramı öncesi emeklilere tam 7250 TL birden zam geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-05-2023 10:45

Emekliler için büyük bir sevinç kaynağı olan bayram ikramiyesi zam haberi, beklenen müjdeyi beraberinde getirdi. Bu makalede, emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili son dakika gelişmelerini ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla atılan adımları bulabilirsiniz. İşte emeklilerin heyecanla beklediği zam haberleri ve detayları...  Emekliler için bayram ikramiyesine yapılan bu zam, daha önce hiç görülmemiş bir artışı temsil ediyor. Bayram ikramiyesi uygulaması, AK Parti döneminde 2018 yılında başlatıldı ve dini bayramlar öncesinde emeklilerin maddi açıdan rahatlamasını hedefliyor. İlk olarak 1.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, zamanla 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Geçtiğimiz bayram öncesinde ise bayram ikramiyesine önemli bir artış yapılarak 2.000 TL olarak duyurulmuştu. Ancak emekliler, daha yüksek miktarları bekliyorlardı ve sonunda o haber geldi. Bayram ikramiyesine zam yapılacağı açıklandı ve bu haber emeklileri şaşırttı.

Emekliler uzun bir süredir zam haberlerini bekliyor ve maddi açıdan rahatlama umuduyla gelecek müjdeleri takip ediyorlardı. Bu sebeple emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam haberleri, emekliler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.  Uzun bir süredir zam haberlerini bekleyen emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Özellikle 7.500 TL ve üzeri maaş alan emekliler için Temmuz ayının zam tarihi olarak belirlendi. Ancak emekliler, seçim öncesi müjdeleri de yakından takip ediyordu. Ve nihayet beklenen müjde geldi. Bu kez maaş zammı değil, bayram ikramiyesi zammı açıklandı. Kurban Bayramı öncesinde emeklileri sevindirecek bir zam yapıldı.

Bayram ikramiyesine yapılan zam, emekliler için önceki dönemlerde görülmemiş bir artışı ifade ediyor. Bayram ikramiyesi uygulaması, 2018 yılından itibaren AK Parti döneminde başlatılmış ve dini bayramlar öncesinde emeklilerin maddi açıdan rahatlamasını sağlamaktadır. İlk olarak 1.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, zamanla 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Geçtiğimiz BAYRAM öncesinde ise bayram ikramiyesine önemli bir artış yapılarak 2.000 TL olarak ödeneceği açıklanmıştı. Ancak emekliler, daha yüksek miktarları bekliyordu ve sonunda o haber geldi. Bayram ikramiyesine zam yapılacağı duyuruldu ve bu zam emeklilerin ağzını açık bıraktı.

Bu sevindirici müjdeyi ise muhalefet partilerinden Ali Babacan verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesinin 8.500 TL olarak ödeneceği açıklandı. Ali Babacan, geçmiş döneme de değinerek AK Parti hükümeti tarafından Ramazan Bayramı'nda ödenen 2.000 TL'lik ikramiyenin eksik kalan kısmını tamamlayacaklarını belirtti ve bir müjde daha verdi.

 

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