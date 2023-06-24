Kurban Bayramı öncesi devlet destekli ödeme! Kamu bankalarından işlem yapmak isteyenlere 100.000 TL...

Kamu bankalarından işlem yapmak isteyenlere 100.000 TL... Kurban Bayramı öncesi devlet destekli ödeme- Kamu bankaları aracılığıyla devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak bireylere uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi ülkemizde hizmet veren kamu bankaları üzerinden yapılan başvurularla gerçekleştirilecek olan bu ödemeler, Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını aynı gün içinde yapabilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullanılabilecektir. Devlet destekli bu bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiren bireyler, uygun faizlerle kredi kullanma fırsatı elde edecekler.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, banka kredi şartlarına uygun olduklarını düşünüyorlarsa devlet destekli kredilere başvurabilirler. 100.000 TL kredi kullanımında 24 ay vadeli seçeneklerden yararlanmak mümkündür. Devlet destekli faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin özellikle emekli maaşı alıyorlarsa, başvurularını emekli maaş hesapları üzerinden yapabilmeleri için söz konusu bankaların müşterisi olmaları gerekmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılan tüm bireylere devlet destekli krediler sağlıyor.

Devlet Destekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet destekli kredi kampanyaları sadece kamu bankaları aracılığıyla başlatılmaktadır ve nakit ihtiyacı olan bireylere 24 aya kadar vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. Bu güvenilir kampanyalardan yararlanmak için sadece kamu bankalarına başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra ödemeleriniz hızlı bir şekilde, başvuru şartlarına uygun olarak hesabınıza yapılacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, hesabınıza ek olarak sağlayacakları bu nakit kampanyalarının yanı sıra, emekli bireylerin diğer bankalardaki borçlarını da kapatabilecekleri kampanyalardan da kolaylıkla faydalanmanıza imkan tanınır.