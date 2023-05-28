Kurban Bayramı akabinde saz çalıp oynatan haber! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı erken emeklilik mümkün! 49 yaşına gelmeden...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı erken emeklilik mümkün! 49 yaşına gelmeden... Kurban Bayramı akabinde saz çalıp oynatan haber- Türkiye'de milyonlarca emeklilik bekleyen vatandaş arasından bazıları EYT düzenlemesinden faydalanarak emekliliklerini gerçekleştirdi. EYT kapsamında yaklaşık 5 milyon vatandaşın emekli olma hakkı elde ederken, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olmayan kişilerin emeklilik durumu merak konusu olmaktadır. EYT fırsatını kaçıran ve emeklilik yaşına ulaşamayan vatandaşlar üzüntü yaşarken, yeni müjdeler de kendilerine ulaşmaktadır. Peki, erken emeklilik için hangi şartlar gerekmektedir? EYT kapsamına giremeyenler nasıl erken emekli olabilir? İşte detaylar...

EYT yasasının kapsamına alınmasıyla birlikte 1,6 milyon vatandaş hemen başvurularını yapmaya başladı. 31 Mart'a kadar EYT kapsamında başvurusunu gerçekleştirenler ise Nisan ayı itibarıyla emekli maaşlarını almaya başladılar. Ancak diğer emeklilik bekleyen vatandaşlar için durum henüz netlik kazanmamıştır. Bazı kişiler ilk maaşlarını, maaş farklarını, ikramiyelerini ve promosyonlarını almışken, diğer bir kesim ise EYT başvurusu sonucunu beklemektedir. Peki, kısmi emeklilik nasıl gerçekleştirilir? Kısmi emeklilik için hangi şartlar gerekmektedir?

Kısmi emeklilik, emekli olmak için gereken yaş sınırlamasının öncesinde emekli olma durumunu ifade eder. Son olarak emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmiştir. Ancak 65 yaş şartını sağlayamayan ve iş kaybı, sağlık sorunu veya benzeri sebepler nedeniyle erken emekli olmak isteyen kişiler için erken emeklilik imkanı sağlanabilir.

1999 yılında ülkemizde 4447 sayılı Kanun çerçevesinde emeklilik hakkı tanımlanmıştır. Bu kanuna göre, yaş şartını sağlayamayan ancak uzun süre prim ödemiş olan vatandaşlara emeklilik hakkı verilmektedir. Günümüzde EYT tartışmalarında ise prim ödeme süresi dolmadan yaş sebebiyle emeklilik hakkı elde edemeyen vatandaşlar için emeklilik imkanı sunulmuştur. Yasal düzenlemeler ve mevcut durum çerçevesinde, erken emeklilik talepleri ve emeklilik şartları konusunda vatandaşların bilinçli bir şekilde hareket etmesi önemlidir.

Erken emeklilik, 2008 yılından önce belirlenen yaş sınırlamasına tabi olmadan emekli olabilme durumunu ifade eder. Son olarak emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmiştir. Ancak, 65 yaş şartını sağlamamış olan bireylerde iş kaybı, sağlık sorunu veya benzeri sebeplerden dolayı erken emeklilik talebi ortaya çıkabilir. Ülkemizde 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik hakkı tanımlanmıştır. Bu kanun kapsamında, yaş şartını sağlayamayan ancak uzun süre prim ödemiş olan vatandaşlara emeklilik imkanı sunulmaktadır. Günümüzde EYT tartışmalarıyla birlikte, prim ödeme süresi tamamlanmadığı için yaş nedeniyle emeklilik hakkını elde edemeyen vatandaşlar için de emeklilik imkanı sağlanmıştır.

Erken emeklilik talepleri ve emeklilik şartları, yasal düzenlemeler ve mevcut durum çerçevesinde belirlenmektedir. Bu nedenle, bireylerin emeklilik süreciyle ilgili bilinçli hareket etmeleri önemlidir.