Kubilay Aka’nın ifşa davasında yeni gelişme!

Kubilay Aka, uyurken çekilen fotoğrafını ve mesajlarını ifşa ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Güneş ise Aka’nın kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek, savcılığa başvuruda bulunmuştu.
Karşılıklı şikayetlerin ardından Kubilay Aka hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar, Beyza Güneş hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, Kubilay Aka avukatıyla birlikte katıldı. Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Aka, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Beyza ile aramızda anlaştık ve uzlaştık. Şikayetçi değilim” dedi.
Mahkeme, iddia edilen suçların uzlaşma kapsamında kaldığı ve tarafların uzlaştığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.