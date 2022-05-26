Kubilay Aka’nın ifşa davasında yeni gelişme!

Kubilay Aka, uyurken çekilen fotoğrafını ve mesajlarını ifşa ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Güneş ise Aka’nın kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek, savcılığa başvuruda bulunmuştu.

Karşılıklı şikayetlerin ardından Kubilay Aka hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar, Beyza Güneş hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.