Advert

Kredi Puanı Sıfır Olana Müjde! Bankalar Riske Girdi Anında Ödeyecek

Risk grubunda özel bireye sunulacak olan destek ödemesi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut

Kredi Puanı Sıfır Olana Müjde! Bankalar Riske Girdi Anında Ödeyecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 10:55

Bankalar kredi puanı belli bir seviyeye ulaşmış müşteriye özel kredi ödemesi yapmakta. O bankadan hafta sonu müjdesi Sadece bu hafta başvurana 20.000 TL'ye kadar kredi verilecek. Hem de gelir belgesi istemeden kredi puanı 0 olan bile alacak. Acil nakit desteğe ihtiyacı olan ve kredi puanından mütevellit kredi çekemeyen vatandaşa özel bankalar zaman zaman kısa süre için geçerli olacak kampanyalarını sunuyor. Özellikle de destek ihtiyacı olan vatandaşa son dakika başlatılan kampanyada kamu bankası destek verecek. Ziraat Bankası bugün başlattığı kampanya kapsamında kredi puanına bakılmaksızın 20.000 TL ek ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor. 

Düşük puanlı bireye kredi verilir mi?

Finansal anlamda bankalar ile olan işlemleriniz kredi puanınızı oluşturmaktadır. Eski kredi çekim işlemlerinizde ödemesini zamanında yaptıysanız kredi puanınız yüksek olacaktır ya da kredi kartı borçları içinde bu durum aynıdır. Eğer ki borçlarınızı zamanında ödeyemediyseniz bu durum puanınızı düşürmektedir. Bu puan düşüşü ise ilerleyen vakitteki kredi çekim işlemleriniz için tehlike arz etmektedir. Bankalar geri ödeyemez düşüncesi ile tekrardan kredi vermek kapsamında onay vermez. Ancak zaman zaman kimi bankalar kredi notu düşük bireye de acil ihtiyaçlarında destek olmaktadır.

Kredi Puanına göre Ödeme

Kredi puanına göre ödeme almak isteyen birey için düzenlemeler şu şekildedir. 0 ila 799 arası riskli grup olarak adlandırılmaktadır. Bankalar bu grupta yer alan bireye kredi ödemesi vermek istemez. 800 ila 1099 puan orta riskli olarak kabul edilmekte iken 1100 ve üzeri birey koşulsuz şartsız kredi imkanından faydalanabilmektedir. 

Ancak Ziraat Bankası 0-799 puan arasında bireye özel 20.000 TL kampanya başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda Ziraat Bankası yeni düzenlediği kampanya kapsamında kredi puanına bakmaksızın 20.000 TL şipşak kredi verecek.  Kredi puanı düşük ancak sigortası olan bireye özel sunulan ek ödeme kapsamı 20.000 TL olarak açıklanmıştır. 

Banka şubesine gitme şartı

Bankaya yapılan başvuru sonrasında aynı gün kredi sonucunuzu öğrenebileceksiniz. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Kredi başvurunuzun onay alması durumunda paranız anında IBAN'a aktarılacaktır. 

Benzer Haberler
Pazartesi Sabahı ATM'den Çekeceksiniz TCKN 0,2,4,6,8 Olana 20.000 TL Ödenecek Pazartesi Sabahı ATM'den Çekeceksiniz TCKN 0,2,4,6,8 Olana 20.000 TL Ödenecek
Ve SSK BAĞ-KUR'lu İçin Zam Vakti! 4A 4B 4C Karar Kılındı! Yüzde 37+ Refah Payı En Düşük 10,417 TL Açıklandı Ve SSK BAĞ-KUR'lu İçin Zam Vakti! 4A 4B 4C Karar Kılındı! Yüzde 37+ Refah Payı En Düşük 10,417 TL Açıklandı
Bakanlık Duyurdu 12 Eylül 09.00'da 1100 TL Ödenecek! Tek Şart Bugün Girin Bakanlık Duyurdu 12 Eylül 09.00'da 1100 TL Ödenecek! Tek Şart Bugün Girin
22 GÜN Kaldı Hemen Yapmanız Lazım IBAN'a 1.000 TL Ödenecek 22 GÜN Kaldı Hemen Yapmanız Lazım IBAN'a 1.000 TL Ödenecek
Son Dakika Sabah Sabah Açıklandı! Her Çocuk için 1.000 TL Ödemeler Başladı Son Dakika Sabah Sabah Açıklandı! Her Çocuk için 1.000 TL Ödemeler Başladı
Devlet Bu Taze Desteği Ziraat Bankası ile Ödeyecek! Hesabı olan TCKN ile Hemen IBAN'a Baksın Devlet Bu Taze Desteği Ziraat Bankası ile Ödeyecek! Hesabı olan TCKN ile Hemen IBAN'a Baksın
ÇOK OKUNANLAR
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı
  • 06-09-2023 14:02

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı