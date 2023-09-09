Kredi Puanı Sıfır Olana Müjde! Bankalar Riske Girdi Anında Ödeyecek

Bankalar kredi puanı belli bir seviyeye ulaşmış müşteriye özel kredi ödemesi yapmakta. O bankadan hafta sonu müjdesi Sadece bu hafta başvurana 20.000 TL'ye kadar kredi verilecek. Hem de gelir belgesi istemeden kredi puanı 0 olan bile alacak. Acil nakit desteğe ihtiyacı olan ve kredi puanından mütevellit kredi çekemeyen vatandaşa özel bankalar zaman zaman kısa süre için geçerli olacak kampanyalarını sunuyor. Özellikle de destek ihtiyacı olan vatandaşa son dakika başlatılan kampanyada kamu bankası destek verecek. Ziraat Bankası bugün başlattığı kampanya kapsamında kredi puanına bakılmaksızın 20.000 TL ek ödeme yapacağını açıklamış bulunuyor.

Düşük puanlı bireye kredi verilir mi?

Finansal anlamda bankalar ile olan işlemleriniz kredi puanınızı oluşturmaktadır. Eski kredi çekim işlemlerinizde ödemesini zamanında yaptıysanız kredi puanınız yüksek olacaktır ya da kredi kartı borçları içinde bu durum aynıdır. Eğer ki borçlarınızı zamanında ödeyemediyseniz bu durum puanınızı düşürmektedir. Bu puan düşüşü ise ilerleyen vakitteki kredi çekim işlemleriniz için tehlike arz etmektedir. Bankalar geri ödeyemez düşüncesi ile tekrardan kredi vermek kapsamında onay vermez. Ancak zaman zaman kimi bankalar kredi notu düşük bireye de acil ihtiyaçlarında destek olmaktadır.

Kredi Puanına göre Ödeme

Kredi puanına göre ödeme almak isteyen birey için düzenlemeler şu şekildedir. 0 ila 799 arası riskli grup olarak adlandırılmaktadır. Bankalar bu grupta yer alan bireye kredi ödemesi vermek istemez. 800 ila 1099 puan orta riskli olarak kabul edilmekte iken 1100 ve üzeri birey koşulsuz şartsız kredi imkanından faydalanabilmektedir.

Ancak Ziraat Bankası 0-799 puan arasında bireye özel 20.000 TL kampanya başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda Ziraat Bankası yeni düzenlediği kampanya kapsamında kredi puanına bakmaksızın 20.000 TL şipşak kredi verecek. Kredi puanı düşük ancak sigortası olan bireye özel sunulan ek ödeme kapsamı 20.000 TL olarak açıklanmıştır.

Banka şubesine gitme şartı

Bankaya yapılan başvuru sonrasında aynı gün kredi sonucunuzu öğrenebileceksiniz. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Kredi başvurunuzun onay alması durumunda paranız anında IBAN'a aktarılacaktır.