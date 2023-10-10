Kredi kartlarında yeni alınan karar 1 Kasım’da uygulanacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırım kararlarının ardından kredi kartı sahiplerine kötü haber geldi. En son politika faizindeki artışla yüzde 30 seviyesine çıkan faiz oranları, kredi kartı faizlerini de olumsuz etkiledi. Bu durum, kredi kartı sahiplerini daha yüksek faiz ödemeleri konusunda endişelendiriyor.

Politika Faizi Artışlarının Etkisi

Türkiye ekonomisindeki zorlu dönemlerde enflasyonla mücadele amacıyla Merkez Bankası tarafından politika faizi artırılmıştı. Son olarak 500 baz puanlık bir artışla yüzde 30'a çıkarılan politika faizi, ekonomik istikrarı sağlamak için atılan adımlardan biriydi. Ancak bu artışlar, kredi kartı sahiplerini olumsuz etkiliyor.

Kredi Kartı Faiz Oranlarında Yükseliş

Merkez Bankası'nın politika faizi artırım kararlarının ardından bankalar da kredi kartı faiz oranlarını yükseltti. Bu yükseliş sonucunda kredi kartı sahipleri, daha yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor. Kredi kartı faiz oranları şu an itibarıyla yaklaşık yüzde 3,71 civarında seyrediyor. Eğer kullanıcıların hesaplarında bakiye bulunmuyorsa, faiz oranları yüzde 4,47'ye kadar çıkabiliyor.

Yaklaşan Faiz Artışları

Merkez Bankası, sıkı para politikası çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Bu da önümüzdeki aylarda faiz artırım kararlarının devam edebileceği anlamına geliyor. Morgan Stanley'in raporuna göre, ay ay 500 baz puanlık artırımların yapılması durumunda kredi kartı faiz oranları 1 Kasım'da yüzde 3,71 seviyesine çıkacak. Kullanıcıların hesaplarında bakiye olmadığında ise bu oran yüzde 4,47'ye yükselecek.

Kredi Kartı Kullanımı ve Kredi Kartı Borçları

Türkiye'de birçok vatandaşın birden fazla kredi kartı bulunuyor. Ekonomik zorluklar ve yükselen enflasyon nedeniyle, vatandaşlar sık sık kredi kartlarına başvuruyor. Ancak bu durum, kredi kartı borçlarının artmasına ve faiz ödemelerinin yükselmesine neden oluyor.

Hükümetin Sınırlamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda kredi kartlarıyla ilgili sınırlamaların gelebileceğini belirtmişti. Kredi kartı faizlerinin ve asgari ödeme miktarlarının artırılacağına dair sinyaller veren Bakan Şimşek, bu adımların ekonomik istikrar için zorunlu olduğunu vurgulamıştı.