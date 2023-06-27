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Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ve asgari ücrete yapılan zam sonrasında, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili değişiklikler yaşanmaya başladı.

Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan
Yayın Tarihi : 2023-06-27 08:30

Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan... Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat- Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ve asgari ücrete yapılan zam sonrasında, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Bu değişiklikler müşterileri etkileyebilecek niteliktedir. İşte detaylar:

Kredi Kartı Faiz Oranları Yükseldi: Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi sonucunda, kredi kartı faiz oranlarında artışlar görülmeye başlamıştır. Önceden kredi kartı ve KMG akdi faizi yüzde 1.36, gecikme faiz oranı ise yüzde 1.66 seviyesindeydi. Ancak faiz artırımı sonrasında bu oranlar yüzde 2.36'ya yükselmiştir. Gecikme faizleri ise yüzde 2.66 seviyesine çıkarılmıştır. Bu yeni faiz oranları, kredi kartı kullanıcıları için Ağustos ayından itibaren geçerli olacaktır.

Kredi Faizlerinde Artış Bekleniyor: Faiz artırımıyla birlikte kredi faizlerinde de artış gözlemlenmektedir. İhtiyaç ve ticari krediler için limitler değişkenlik göstermekte ve faiz oranları ise kredinin 1.8 katı geçilerek yüzde 20.2 katı olarak belirlenmiştir. Bu oranlar, bankalara göre farklılık gösterebilmektedir. Kredi faizlerindeki artışın ise yaklaşık 1 ay içerisinde hayata geçmesi beklenmektedir.

Yeni Düzenlemelerin Başlama Tarihi: Kredi kartı faiz oranlarındaki değişiklikler Ağustos ayından itibaren geçerli olacakken, kredi faizlerindeki artışlar ise yakın bir süre içerisinde etkisini gösterecektir.

Bu değişiklikler, Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırım kararı ve asgari ücret zammının ardından gerçekleşmiştir. Müşterilerin kredi ve kredi kartı kullanımlarında bu yeni durumları göz önünde bulundurarak mali planlamalarını yapmaları önemlidir.

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