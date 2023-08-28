Advert

Koşullar genişledi! iŞKUR 50.000 TL maaşla Almanya'ya işçi gönderecek! İşte personel alımı başvuru formu 2023

Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, Almanya'da çalıştırmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlara göre başvuruların başladığı görülüyor.

Koşullar genişledi! iŞKUR 50.000 TL maaşla Almanya'ya işçi gönderecek! İşte personel alımı başvuru formu 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 12:55

Personel alımı başvuru formu 2023! Koşullar genişledi! iŞKUR 50.000 TL maaşla Almanya'ya işçi gönderecek- Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, Almanya'da çalıştırmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlara göre başvuruların başladığı görülüyor.

İŞKUR Resmi Sayfasında 2 İlan Yayınlandı

İŞKUR resmi internet sitesine göz atıldığında, 2 ilanın yayınlandığı görülüyor. İki ilanda da alınacak personellerin Almanya'da çalıştırılacağı belirtiliyor. Ayrıca ilanlara göre alınacak adaylar için maaş bilgisi de paylaşıldı.

İlanlara Göre Başvuru Şartları Şunlar:

  1. 3 Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Alımı:

    • Almanya'da bulunan otelimiz için ekmek üretimi yapacak fırıncı ustaları alınacaktır.
    • Üniversite mezunu ve ekmek üretebilen ustalar aranıyor.
    • Çalışma yeri Almanya, vize işlemleri firma tarafından yapılacaktır.

  2. 4 Mobilya Montajcısı Alımı:

    • Almanya'da bulunan şirketimizde çalışabilecek ve TIR kullanabilen mobilya montaj elemanları aranıyor.
    • Avrupa ülkelerinde çalışma yeri olan bu pozisyon için pasaport gerekmektedir.
    • Seyahat sıkıntısı olmayan ve mobilya montajı konusunda deneyimli elemanlar aranmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Diğer İlanlar: Almanya'ya İşçi Alımı Yapılıyor

Kariyer sayfasında yayınlanan diğer işçi alımı ilanları şunlar:

  • Hemşire
  • Çelik Yapı İşleri Mühendisi
  • Muhasebe Uzmanı
  • Atölye Elemanı

Bu ilanlara da kariyer.net üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

Almanya'da çalışma fırsatları arayanlar için bu ilanlar önemli birer fırsat olabilir. Uygun niteliklere sahip adaylar için başvuru yapmak, yeni bir iş deneyimine adım atma şansını sunabilir.

Benzer Haberler
E-Devlet Çöktü mü E-devlet neden Giriş Yapamıyorum Servis Hatası Çözümü E-Devlet Çöktü mü E-devlet neden Giriş Yapamıyorum Servis Hatası Çözümü
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim kasırgası başladı! Temel gıda ürünleri yüzde 50 düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim kasırgası başladı! Temel gıda ürünleri yüzde 50 düştü!
Emekli maaşına ara zam ifşa oldu! Kulislerden öyle bir rakam geldi ki... Seyyanen zam, refah payı ve kök ücret bildiğiniz gibi değil! Emekli maaşına ara zam ifşa oldu! Kulislerden öyle bir rakam geldi ki... Seyyanen zam, refah payı ve kök ücret bildiğiniz gibi değil!
Başvuranın hesabına şipşak geçiyor! Emekliye yarın çekmesi için maaşa ek 44.000 TL tanımlandı Başvuranın hesabına şipşak geçiyor! Emekliye yarın çekmesi için maaşa ek 44.000 TL tanımlandı
Emeklilere evlere şenlik haber! Hem 5.000 TL maaşa ek ödeniyor, hem de 70.000 TL'lik kredi desteği geldi! Emeklilere evlere şenlik haber! Hem 5.000 TL maaşa ek ödeniyor, hem de 70.000 TL'lik kredi desteği geldi!
Yalı Çapkını Yeni Sezon İlk Karesi Bu Hamle Olmamalıydı Artık Dizi İzlenmez Yalı Çapkını Yeni Sezon İlk Karesi Bu Hamle Olmamalıydı Artık Dizi İzlenmez
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli
  • 22-08-2023 10:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara 190.000 TL kredi müjdesi! Hem geri ödemesiz hem geri ödemeli