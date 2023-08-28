Koşullar genişledi! iŞKUR 50.000 TL maaşla Almanya'ya işçi gönderecek! İşte personel alımı başvuru formu 2023

Personel alımı başvuru formu 2023! Koşullar genişledi! iŞKUR 50.000 TL maaşla Almanya'ya işçi gönderecek- Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, Almanya'da çalıştırmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanlara göre başvuruların başladığı görülüyor.

İŞKUR Resmi Sayfasında 2 İlan Yayınlandı

İŞKUR resmi internet sitesine göz atıldığında, 2 ilanın yayınlandığı görülüyor. İki ilanda da alınacak personellerin Almanya'da çalıştırılacağı belirtiliyor. Ayrıca ilanlara göre alınacak adaylar için maaş bilgisi de paylaşıldı.

İlanlara Göre Başvuru Şartları Şunlar:

3 Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Alımı: Almanya'da bulunan otelimiz için ekmek üretimi yapacak fırıncı ustaları alınacaktır.

Üniversite mezunu ve ekmek üretebilen ustalar aranıyor.

Çalışma yeri Almanya, vize işlemleri firma tarafından yapılacaktır. 4 Mobilya Montajcısı Alımı: Almanya'da bulunan şirketimizde çalışabilecek ve TIR kullanabilen mobilya montaj elemanları aranıyor.

Avrupa ülkelerinde çalışma yeri olan bu pozisyon için pasaport gerekmektedir.

Seyahat sıkıntısı olmayan ve mobilya montajı konusunda deneyimli elemanlar aranmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr adresini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Diğer İlanlar: Almanya'ya İşçi Alımı Yapılıyor

Kariyer sayfasında yayınlanan diğer işçi alımı ilanları şunlar:

Hemşire

Çelik Yapı İşleri Mühendisi

Muhasebe Uzmanı

Atölye Elemanı

Bu ilanlara da kariyer.net üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

Almanya'da çalışma fırsatları arayanlar için bu ilanlar önemli birer fırsat olabilir. Uygun niteliklere sahip adaylar için başvuru yapmak, yeni bir iş deneyimine adım atma şansını sunabilir.