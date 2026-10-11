Kızılcık Şerbeti’nde Kriz! Ceren Karakoç Yaşadıklarını Anlattı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Karakoç diziden ayrılık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yeni sezon için yapımcıyla anlaştığını ve gönül rahatlığıyla tatile çıktığını söyleyen oyuncu sonrasında yaşadıklarının kendisi için beklenmedik olduğunu anlattı. Karakoç’un sözleri ekran önünde her şey yolundaymış gibi görünse de kamera arkasında işlerin bir anda değişebildiğini bir kez daha gösterdi.

“Devam Ediyoruz” Denildi Sonra Acil Çağrıldı

Ayşe Arman’la yaptığı söyleşide yaşadıklarını anlatan Ceren Karakoç yeni sezon için devam edeceğini düşündüğünü söyledi. İddiaya göre yapımcıyla görüşmüş, anlaşmış ve ardından tatile çıkmıştı. Ancak tatil planları sürerken yapım şirketinden acil bir çağrı aldı.

Karakoç o görüşmede işine son verildiğini anladığını belirterek yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “Yapımcım ‘Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz’ dedi. Her şeyde anlaştık ve ben tatile çıktım. Sonra beni yapım şirketinden arayıp acil çağırdılar, orada anladım. Benim işime son verildi.”

Oyuncunun açıklamalarına göre ayrılık kararı kendisinin beklediği gibi planlı ve önceden netleştirilmiş bir süreç değildi.

Sibel Taşçıoğlu da Benzer Bir Durum Yaşamış

Karakoç eski rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu’nun da benzer bir durumla karşılaştığını söyledi. Taşçıoğlu’nun canlandırdığı karakterin bir sonraki bölümde öleceğini sette çekim yaptığı sırada öğrendiğini aktardı.

Bu duruma tepki gösteren Karakoç sektörde benzer olayların yaşandığını düşündüğünü belirtti. Ona göre oyuncuların projelerden ayrılma biçimi zaman zaman oldukça ani olabiliyor.

Yeni Sezonu İzlemediğini Açıkladı

Ceren Karakoç ayrılık kararının kendisine son anda bildirilmesi nedeniyle başka bir projeyle anlaşamadığını da anlattı. Bu durumun kendisini mağdur ettiğini söyleyen oyuncu dizinin yeni sezonunu izlemediğini açıkladı.

Nursema karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Karakoç’un sözleri dizinin kamera arkasında yaşananları yeniden gündeme taşıdı.