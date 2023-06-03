Kızılay KPSS şartsız en az 15360 TL maaşla hasta kayıt yetkilisi alacak: İşte başvuru şartları 2023

İşte başvuru şartları 2023... Kızılay KPSS şartsız en az 15360 TL maaşla hasta kayıt yetkilisi alacak- Türk Kızılayı, resmi internet sitesi üzerinden bir son dakika açıklaması yaparak hasta kayıt yetkilisi kadrosunda çalıştırılmak üzere KPSS'siz personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu önemli ilan, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İş başvurularının internet üzerinden alınacağı belirtilen duyuruda, başvuru şartları ve görev sorumlulukları da ayrıntılı bir şekilde açıklandı.

Hasta kayıt yetkilisi başvuru şartları arasında, ilgili bölümlerden mezun olma gerekliliği öne çıkıyor. Ayrıca, hastane otomasyon sistemleri konusunda tecrübeli olmak ve en az 3 yıl sağlık sektöründe deneyime sahip olmak da aranan kriterler arasında yer alıyor. İş tecrübesi olarak daha önce "Hasta Kayıt Yetkilisi" pozisyonunda çalışmış olmak da başvuru için önemli bir faktör olarak belirtiliyor.

Hasta kayıt yetkilisi, işin doğası gereği hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilme becerisine sahip olmalıdır. Aynı zamanda empati kurabilme yeteneği, planlama ve organizasyon yetenekleri, insan ilişkilerinde başarı, sabır, güler yüzlülük ve dinamizm gibi özelliklere sahip olması beklenir. Ms Office programlarına hakim olmak da iş başvurusunda değerlendirilen bir kriterdir.

Hasta kayıt görevlisi olarak çalışacak olan kişinin sorumlulukları arasında, hastalara gerekli bilgileri aktarmak, randevuları planlamak, diğer departmanlarla koordinasyon sağlamak ve hastaların kabul işlemleri için hazırlıkları tamamlamak bulunmaktadır. Ayrıca, hizmetlerden faydalanan hastaların ödemelerini almak ve faturalandırmalarını yapmak da görevler arasında yer almaktadır. Gün sonunda ise ilgili bölüme kasayı teslim etmek de sorumluluklar arasındadır.

İnternet üzerinden yapılacak başvurular için "https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresi kullanılacaktır. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve detaylara yine aynı adresten ulaşmak mümkündür. Türk Kızılayı tarafından sunulan bu önemli iş fırsatı, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir adım olabilir. Başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılması ve başvuru şartlarının dikkate alınması önemlidir.