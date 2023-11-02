Kısmi emeklilik şartları komple değişti: 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar dikkat!

Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını daha esnek bir şekilde yönetme imkanı sunar. Ancak başvuru yapmadan önce, kişinin sahip olduğu prim günü sayısı ve diğer koşulları dikkatlice incelemesi önemlidir.

Kısmi emeklilik için gerekli koşullar kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine göre değişiklik gösterebilir. Önemli bazı koşullar şunlardır:

Sigorta Başlangıç Tarihi: Kısmi emeklilik hakkı, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre değişir. Örneğin, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik başvurusu yapabilirler.

Prim Gün Sayısı: Kısmi emeklilik için belirli bir prim gün sayısı gereklidir. Bu sayı, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişir. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksek olabilir.

İşe Başlama Tarihi ve Statü: İşe başlama tarihi ve çalışılan statü, kısmi emeklilik için yaş sınırları ve prim günü sayılarını etkileyebilir.

Maluliyet ve Engellilik Durumu: Maluliyeti veya engelliliği nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için daha kolay şartlarda kısmi emeklilik imkanı sunulabilir.

Kısmi Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kısmi emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, bu koşulları göz önünde bulundurarak bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalıdır. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, kişi kısmi emekli olarak aylık almaya başlayabilir.

Kısmi Emekliliğin Avantajları Nelerdir?

Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını daha esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunar. Avantajları şunlar olabilir:

Ekonomik Güvence: Kısmi emeklilik yapan kişiler, hem çalışmaya devam ederken hem de emekli maaşı almaya başlayarak ekonomik güvencelerini artırabilirler. Bu, emeklilik öncesi dönemdeki maddi sıkıntıları azaltmaya yardımcı olabilir.

Emekliliği Ertelemek: Kısmi emeklilik yapan kişiler, emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamak için daha fazla zamana sahip olurlar. Bu, emeklilik maaşını artırmak için de faydalı olabilir.

Kısmi Emekliliğin Dezavantajları Nelerdir?

Kısmi emeklilik, tam emeklilik maaşı kadar aylık ödeme alma imkanı sunmaz. Dezavantajları şunlar olabilir:

Daha Düşük Aylık: Kısmi emeklilik yapan kişilerin alacakları aylık, tam emeklilik maaşından daha düşük olacaktır.

Sağlık Sorunları: Kısmi emeklilik yapan kişilerin, emeklilik öncesi dönemdeki çalışma koşullarına bağlı olarak sağlık sorunları yaşayabilme riski vardır.

Kısmi Emeklilik Şartlarında Son Durum

2023 yılı itibarıyla kısmi emeklilik şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlisi, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısının 7200'e yükseltilmesidir. Bu değişiklikle birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar için kısmi emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiştir.