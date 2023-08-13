Kısmi emeklilik resmen geldi! Kadınlar, erkekler erken emekli olabilecek! SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu silbaştan!

Kadınlar, erkekler erken emekli olabilecek! SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu silbaştan! Kısmi emeklilik resmen geldi- Bazı durumlarda gerekli prim gün sayısını tamamlamış bireyler için farklı seçenekler de mevcuttur. Bu noktada kısmi emeklilik yöntemi önemli bir rol oynamaktadır.

Kısmi Emeklilik Yöntemi

Kısmi emeklilik, farklı sigortalı grupları için değişen prim sürelerini içerir. 10, 12.5 veya 15 yıl prim ödemesi gerekebilir. Bu süreler bazı gruplarda yaş koşullarıyla birleştirilebilir. Ayrıca, bazı sigortalılar için prim indirimleri gibi düzenlemeler de mümkündür. İşte erken emeklilik ile ilgili ayrıntılar:

10 Yıl Primle Emeklilik Koşulları

Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeyenlere erken emeklilik imkanı sunar. Bunun için ilk şart, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmaktır. İkinci koşul ise SSK sigortalısı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre tamamlandı) ve kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Emekli aylığı, bu üç koşuldan en son gerçekleşene göre belirlenir. Bu tarih, emeklilik yaşının doldurulduğu tarihtir. Kadınlar için emekli aylığı yaş sınırı 58'e, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilir. Bu noktada, EYT düzenlemesiyle yaş koşulu hala kaldırılmamıştır.

12.5 Yıl Emeklilik İçin Gerekli Koşullar

12.5 yıl prim ile emekli olmak isteyenler için şartlar farklıdır. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lıların 4500 prim gününe (12.5 yıl) sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, en az 25 yıl sigortalı olmak, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmak da zorunludur.

Bağ-Kur'lular için kısmi emeklilik şartları reform kapsamında değişebilir. Planlanan Bağ-Kur reformu ile küçük esnaf ve çiftçiler gibi 1 milyon kişinin prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülmesi hedeflenmektedir. 5400 prim günüyle (15 yıl) kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'luların bu süreyi 4500 güne (12.5 yıl) çekilmesi beklenmektedir. Bu şekilde, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj sağlanacaktır.