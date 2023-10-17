Kış aylarında doğalgazın 25 metreküpü devletten: Kaç para indirim olacağı açıklandı

Bu müjde yaz aylarında doğalgaz tüketiminin sadece ocak ve sıcak su için kullanılması nedeniyle, vatandaşların çoğuna doğalgaz faturasının 0 TL olarak geldiği bir dönemde geldi. Ancak bu bedava doğalgaz uygulaması ne zaman sona erecek? Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi ve tarih verildi.

Erdoğan'ın Açıkladığı Müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce yaptığı açıklamada, "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci müjde ise, bu açıklamanın geldiği Mayıs ayında kimseden doğalgaz faturası alınmayacağını belirtmişti.

Kış Aylarında 25 Metreküp Doğalgaz Devletten Olacak

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması Mayıs ayında başladı ve kış aylarında da devam edecek. Konutlarda 25 metreküpe kadar harcanacak doğalgaz bedava olarak devletten sağlanacak.

Uygulama Ne Zaman Bitecek ve 25 Metreküp Doğalgazın TL Karşılığı Ne Kadar?

Gelen son dakika bilgilerine göre bedava doğalgaz uygulamasının Mayıs 2024'e kadar devam edeceği öğrenildi. 25 metreküp doğalgazın TL olarak karşılığı ise 153 TL. Bu tutar Mayıs ayına kadar faturalardan düşürülecek.

Örnek vermek gerekirse, 100 metreküp doğalgaz kullandığınızı düşünelim. Faturanız normalde 612 TL olacak. Ancak 25 metreküpü bedava olduğu için faturanız 459 TL olarak hesaplanacak.

Bedava doğalgaz uygulaması, vatandaşlar için ekonomik bir rahatlama sağlayarak doğalgaz faturalarını önemli ölçüde azaltmaya devam edecek. Mayıs 2024'e kadar devam edecek olan bu uygulama, ev sahiplerine ekonomik bir nefes aldırmaya devam edecek.