Kırgın Çiçekler Oyuncuları Gökçe Akyıldız'ın Doğum Gününde Buluştu

Gökçe Akyıldız'ın doğum günü vesilesiyle ATV ekranlarının sevilen dizisi Kırgın Çiçekler ekibi bir araya geldi. Bu özel günü kutlamaya katılan oyuncular arasında Biran Damla Yılmaz ve Çağla Irmak'ın olmaması gözlerden kaçmadı.

Doğum Günü Kutlaması ve Eksik İsimler

Dizinin başarılı oyuncusu Gökçe Akyıldız, bu özel günün anısına çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan kareler binlerce beğeni ve yorum alırken, Biran Damla Yılmaz ve Çağla Irmak'ın fotoğrafta olmaması merak konusu oldu.

Başrol Oyuncusuyla Küslük İddiaları

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın ekiple arasının bozuk olduğuna dair söylentiler bulunmakta. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın röportajında Yılmaz, bu iddialara net bir şekilde cevap verdi. Yılmaz; "Kesinlikle içimde kin veya nefret beslemiyorum. Bizim sektörümüz küçük, böyle bir durum söz konusu değil. Çağla ile geçtiğimiz günlerde bir okuma provasında karşılaştık ve kucaklaştık. Her oyuncunun birbirini sevmesi gerekmiyor, ama birbirimize profesyonel olarak saygı duymamız şart." şeklinde konuştu.

Çağla Irmak'ın Katılmama Sebebi

Öte yandan, Çağla Irmak'ın doğum günü kutlamasına katılamama sebebinin dizi çekimleri için şehir dışında olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.