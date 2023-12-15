Kiralık Ev Fiyatları %15 Düştü: Ev Sahipleri Kiracı Bulamıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada özellikle büyükşehirlerde kira fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığı vurgulandı. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte uzman isimler de devreye girdi. %15'i bulan düşüşe ilişkin gündem oldukça yoğun. Bu açıklamaya ek olarak Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek de sessiz kalmadı. Gidişatla ilgili yorumlarını paylaştı.

Araç fiyatlarındaki düşüşün konut piyasasına da yansıdığını belirten Özdek, konuyla ilgili emlakçılar için üzücü haberi verdi. Sadece Van'da bile %20'ye varan kira fiyat düşüşü beklentisi olduğunu söyledi. Bu da demek oluyor ki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi yüksek nüfuslu şehirlerde bu oran daha da fazla artabilir. Kira oranlarındaki son durumu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Vatandaş Yüksek Kirada Oturmak İstemiyor

Vatandaş yüksek meblağlardaki kiralık evlerde oturmak istemiyor. Faizlerin artmasıyla da artık daha radikal karar almak zorundalar. Bunun da etkisiyle kiralardan araç fiyatlarına kadar düşüş zaten bekleniyordu. Beklenildiği gibi de oldu. İlk sinyaller gelmeye başladı.Türkiye genelinde emlak fiyatlarında yüzde 15'lik bir gerileme beklendiğini dile getiren Özdek, kiraların yüksek olduğunu ve bu durumun dar gelirli vatandaşları zorladığını belirtti. Pandemi döneminde gayrimenkul sektöründe önemli artışlar yaşandığını, ancak bu artışların sürdürülebilir olmadığını söyledi. Pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte kira ve konut fiyatlarının gerilemesini bekliyor.

Nüfusu yoğun olan şehirlerimizdeki kiralık ve satılık ev fiyatlarının ne olacağını hep beraber göreceğiz. Yakın zamanda 2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde kiralık evin yanı sıra araç fiyatlarında da seviyelerin aşağıya ineceği tahmin ediliyor.