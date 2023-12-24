Kimlik ve Ehliyeti Son Güne Bırakanlar Yandı!

2024 yılında Türkiye'de ehliyet ve kimliklerin yenilenmesiyle ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hem ehliyet hem de kimlik yenileme süreçlerinin sona ermesine ilişkin son uyarıları yapmış durumda. 2023 yılı sonuna kadar süre verilen bu süreçte, ehliyet ve kimlik yenilemeyen vatandaşlara 4.064 TL idari para cezası uygulanacak. Bu, vatandaşlar için ciddi bir mali yükümlülük anlamına geliyor.

2023 Yılı Güncel Kimlik Yenileme Ücretleri

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 83 TL,

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 83 TL,

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli için 83 TL,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli için 166 TL.

1 Ocak 2016 tarihinde başlatılan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süreci, 2023 yılı itibariyle sona eriyor. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilmesi için başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sona ermesi beklenen bu süreç, bir yıl daha uzatıldı ve vatandaşlara 2 yıllık bir hak tanındı. Belirlenen süre sonuna kadar eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bu belgeler geçersiz sayılacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşların müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresini 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatmıştır.

Bu bilgiler, Türkiye'deki vatandaşların ehliyet ve kimliklerini zamanında yenilemeleri için son derece önemli. Bu süreci tamamlamayan vatandaşlar, ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Vatandaşların bu konuda bilinçli olmaları ve gerekli işlemleri belirlenen süre içinde tamamlamaları büyük önem taşıyor. Bu, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri olası sorunları önlemek adına da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.