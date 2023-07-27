Kia Sportage mest eden sürprizi yaptı! 2023 Temmuz ayı listesi çok değişik!

2023 model Kia Sportage, Temmuz ayında güncellenen fiyat listesiyle dikkat çekiyor. SUV pazarındaki fiyatların sürekli artış göstermesi, yüksek döviz kuru ve ekonomik nedenlerden dolayı otomobil almak isteyenleri zorluyor. Kia Sportage'in yüksek fiyat politikası, potansiyel alıcıları biraz tedirgin edebilir.

Kia Sportage, gelişmiş teknoloji ve güvenlik donanımlarıyla donatılmış bir SUV modelidir. Geniş bir dokunmatik ekran, kullanıcı dostu bilgi-eğlence sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikler sürüş deneyimini daha keyifli hale getirirken, çarpışma önleme, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve park yardımı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri de bulunmaktadır.

Kia Sportage, tarzı, konforu, performansı ve güvenlik özellikleriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Kia'nın güvenilir marka imajı ve uzun yıllara dayanan üretim deneyimi, Sportage'i tercih eden kullanıcılara güven veriyor. Şık ve fonksiyonel bir SUV arayanlar için Kia Sportage, harika bir seçenek olabilir.

İşte 2023 model Kia Sportage'in Temmuz ayı fiyat listesi:

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool - 1.568.252 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 1.669.947 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor - 1.710.627 TL

1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 1.761.472 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor - 1.812.322 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige - 1.863.167 TL

1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik) Benzin Prestige - 1.914.012 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige - 1.964.862 TL

1.6L 230 PS 4X4 Otomatik Hibrit Prestige Smart - 2.259.777 TL

Bu fiyatlarla Kia Sportage, farklı segmentlerdeki müşterilere hitap ederek tercih edilebilir bir SUV seçeneği sunmaktadır. Ancak otomobil fiyatlarının yüksek seyretmesi, alıcıları daha detaylı araştırmalar yapmaya ve alternatifleri değerlendirmeye teşvik etmektedir.