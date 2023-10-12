Advert

Kia Picanto fiyatlarıyla hodri meydan dedi! Ucuz otomobil alma imkanı sunuldu

Kia Picanto'nun fiyatlarına göz attık, şimdi sıra sizde! Sıfır otomobil sahibi olmak istiyorsanız, Kia Picanto'yu değerlendirmenizde fayda var.

Kia Picanto fiyatlarıyla hodri meydan dedi! Ucuz otomobil alma imkanı sunuldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 11:25

Kia Picanto, sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekecek cazip bir seçenek haline geldi. Sıfır otomobil alırken en çok merak edilen konu olan fiyatlar, Kia Picanto ile hala uygun bir seçenek sunuyor. Peki, Kia Picanto'nun fiyatları ve özellikleri neler? İşte detaylar!

Sıfır Otomobil Arayışındaysanız Kia Picanto Sizi Memnun Edecek!

Sıfır otomobil almayı düşünenler için aracın özellikleri ve tasarımı önemli olsa da, fiyatı her zaman ilk sırada gelir. Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bugünkü konuğumuz, A sınıfı hatchback dünyasının temsilcisi Kia Picanto.

Kia Picanto, şık tasarımı ve çeşitli donanım seviyeleri ile dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun olan bu kompakt otomobil, yakıt tasarrufu sağlayan 1.0 litrelik benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kia Picanto Fiyat Listesi: Ucuzluğun Adresi!

Kia Picanto, sunduğu cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Baz donanım seviyesinde sunulan 1.0 litrelik benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonu, bu aracı daha da cazip hale getiriyor. İşte Kia Picanto'nun güncel fiyatları:

1. Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel

Fiyatı: 780.000 TL

2. Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live

Fiyatı: 790.000 TL

3. Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool

Fiyatı: 815.000 TL

4. Kia Picanto 1.2L 84 PS AMT Feel

Fiyatı: 815.000 TL

Kia Picanto: Şehir İçi Rahatlığı!

Kia Picanto, kompakt boyutları sayesinde şehir içinde rahatça kullanılabilen bir otomobil. Özellikle dar park alanlarında sürücülerin işini kolaylaştırıyor. Şehir trafiğinde manevra kabiliyeti yüksek olan Kia Picanto, şehir içi kullanım için ideal bir seçenek.

Ancak, aracın boyutlarından dolayı bagaj hacmi sınırlı. 255 litrelik bagaj hacmi, büyük aileler için uygun olmayabilir. Ayrıca arka koltuklar biraz dar olabilir, uzun yolculuklarda konforunuzu etkileyebilir.

Kia Picanto, Fiyat Performansıyla Göz Dolduruyor!

Kia Picanto, şehir içi kullanım için ideal bir otomobil olmasının yanı sıra uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için Kia Picanto, cazip bir seçenek sunuyor. Hem yakıt tasarrufu hem de konforlu sürüş deneyimi sunan bu kompakt otomobil, sürücülerin beklentilerini karşılıyor.

Benzer Haberler
Emeklilere Ekim zammı bağlamında az önce karar çıktı! İşte yeni maaşlar! Emeklilere Ekim zammı bağlamında az önce karar çıktı! İşte yeni maaşlar!
Tarım Kredi Marketleri Cumhurbaşkanı'na kulak verdi! Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça'da yüzde 50 indirim! Tarım Kredi Marketleri Cumhurbaşkanı'na kulak verdi! Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça'da yüzde 50 indirim!
Akbank az evvel kemale erdirdi! 47.500 TL için 3 ay ertelemeli kredi sunulacak! Akbank az evvel kemale erdirdi! 47.500 TL için 3 ay ertelemeli kredi sunulacak!
Silivri'de 3 büyüklüğündeki deprem! Büyük istanbul depreminin öncüsü mü? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama Silivri'de 3 büyüklüğündeki deprem! Büyük istanbul depreminin öncüsü mü? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama
Mercedes nihayet Ekim kampanyasını duyurdu! 200.000 TL takas indirimi ve %2,99 faiz müjdesi Mercedes nihayet Ekim kampanyasını duyurdu! 200.000 TL takas indirimi ve %2,99 faiz müjdesi
Efsane Tofaş Şahin came back! Bekleyenleri mest edecek şekilde yeniden piyasaya sunuluyor Efsane Tofaş Şahin came back! Bekleyenleri mest edecek şekilde yeniden piyasaya sunuluyor
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!