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Keser döner sap döner gün gelir hesap döner! 2.el otomobil pazarı patladı! Fiyatlar çakıldı

Son yıllarda dünya genelinde otomobil sektöründe sıfır model araçlarda yaşanan fiyat artışları, Türkiye pazarını da olumsuz etkiledi.

Keser döner sap döner gün gelir hesap döner! 2.el otomobil pazarı patladı! Fiyatlar çakıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 09:04

Pandemi döneminde patlak veren çip krizi, otomobil üretimini yavaşlatarak ekonomik dalgalanmalara yol açtı. Bu faktörler sıfır otomobil fiyatlarını hızla yükseltti ve tüketicileri ikinci el araçlara yöneltti. İkinci el otomobil piyasası talep artışı ile hareketlendi ve fiyatlar hızla yükseldi. Ancak, son dönemde bu artışın bir miktar frenlenmesi ve piyasada fiyat düşüşlerinin yaşanması bekleniyor. İşte bu gelişmelerin detayları:

Sıfır Model Otomobil Fiyatlarındaki Artış

Dünya genelinde yaşanan çip krizi, otomobil üretimini olumsuz etkiledi. Otomobil üreticileri, çip tedarik sorunları nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldılar. Bu durum, sıfır model otomobillerin talep ile arz dengesini bozdu. Azalan üretim, sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Türkiye'de de aynı dönemde ekonomik dalgalanmalar yaşandı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, araç üretiminde kullanılan yabancı paraya olan bağımlılığı artırdı ve bu da otomobil fiyatlarını artırdı.

İkinci El Piyasasında Yükselen Talep ve Fiyatlar

Sıfır otomobil fiyatlarının artması, tüketicileri ikinci el araçlara yönlendirdi. İkinci el otomobil piyasasında talep hızla arttı ve bu da fiyatları yukarı çekti. Hatta bazı dönemlerde, sıfır model araçların fiyatlarından daha yüksek fiyatlarla ikinci el araçlar satılmaya başlandı. Bu durum, fırsatçılık ve stokçuluk örneklerini beraberinde getirdi.

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın yanı sıra, otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi de ikinci el piyasasını etkiledi. Birçok kişi, otomobilleri alıp daha yüksek fiyata satmayı hedefleyerek piyasada araç biriktirdi. Bu da araçların fiyatlarının şişmesine neden oldu.

Sektör Dışı Alım-Satımların Azalması ve Fiyat Düşüşleri

Ancak son dönemde, özellikle hükümetin aldığı tedbirlerle birlikte sektör dışı alım-satımların azaldığı görüldü. Yatırımcıların piyasadan çekilmesiyle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşler yaşandı. Piyasada fiyatlar yaklaşık olarak yüzde 10 oranında geriledi.

Yeniden Hareketlilik Beklentisi

Şu an için otomobil piyasası durağan bir dönemden geçiyor gibi görünse de önümüzdeki dönemde yeniden hareketlilik yaşanması bekleniyor. Özellikle hükümetin alım-satım işlemlerini düzenleyen tedbirleri ve vergi avantajlarıyla ikinci el piyasanın yeniden canlanması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, bu dönemi değerlendirirken, sektör dışı alım-satımların azalmasının ve hükümetin aldığı önlemlerin fiyat düşüşlerine katkı sağladığını belirtiyor. İkinci el piyasasında yaşanan gelişmeler, otomobil almak isteyen tüketiciler için daha makul fiyatlar sunma potansiyeline sahip.

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