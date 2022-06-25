Kerem Bürsin'den Alvaro Morte sürprizi!

Kerem Bürsin, muhabirlerin “Alvaro Morte veya Antonio Banderas ile bir projede yer alır mısınız peki?” sorusuna , “Bazı görüşmelerimiz oldu. İspanya’da da iyi karşılandık, güzeldi her şey” cevabını verdi. Alvaro Morte ile ortak bir projenin olacağının müjdesini de veren oyuncu, “Alvaro ile bayağı bir şeyler konuştuk. Türkiye’de sinema sektörünü, dünya genelinde sinema sektörünü konuştuk. Bir işe ortak girdik kendisi ile, o yüzden onları konuşuyoruz. Beraber olduğumuz ortaklık başka bir şey, ama o yapacağımız ortaklığı da sinemaya aktaracağız" dedikten sonra, hızla aracına bindi.