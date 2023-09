Kellik sorunu tarihe karışıyor! Tek kullanımda bile saç dökülmesini tamamen durduran o karışım

Saç dökülmesi özellikle orta yaşlarda daha fazla kendini gösteren bir problem. Hem kadınlar hem de erkekler için can sıkıcı bir hal alan ve kelliğe kadar gidebilen bu sorunun çözümü için çeşitli yollar deneniyor. Kellik sorununa çare olması için kullanılan onca kozmetik ürünü yanıda harcanan para da cabası. Ancak kelliğe çare olan ve tek kullanımda dahi saç dökülmesini tamamen durduran o yöntem bulundu.

İnsanlar saçlarının kuymetini genelde kaybetmeye başladığında anlıyor. Genç yaşlarda henüz canlı ve sağlıklı olduğu dönemlerde gereken bakımı ve ilgiyi görmeyen saçlar, bir de üzerine yanlış uygulamalar ve yıpratıcı işlemler eklenince dökülmeye başlıyor. Saç dökülmesinin çeşitli sağlık sorunları ve genetik etkenler gibi sebepleri de elbetteki var. Ancak doğru bir bakım ve besleyici ürünlerle saç dökülmesi tamamen durdurulabilir veya büyük ölçüde azaltılabilir. İşte saçlarınızı eski canlı ve parlak günlerine kavuşturacak ve dökülmeyi önleyecek o yöntemler;

A Vitamini

A vitamini vücutta büyüme işlemlerinde büyük rol oynar. İnsanlar yetişkinliğe eriştiğinde büyüme hormanları zamanla yavaşlasa da saç uzamaya devam eder. Dolayısıyla saçların uzamaya devam etmesi için A vitaminine ihtiyaç vardır. Bunun yanında A vitamini saçların beslenmesi ve parlak görünmesi için gerekli olan nemi de sağlar. Bu sebeple A vitamini içeren besinlerin tüketimi önem taşır. A vitamini havuç, karalahana, ıspanak, şeftali ve kabak gibi sebze ve meyvelerde doğal olarak bolca bulunur.

B Vitamini

Vücutta her organın beslenmesi ve sağlıklı olarak işlevini yerine getirmesi için kırmızı kan hücrelerine ihtiyacı vardır. Kırmızı kan hücreleri, diğer hücrelere oksijen taşıyarak yenilenmelerini ve sağlıklı kalmalarını sağlar. B vitamini kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunur. Dolayısıyla saçların uzaması ve sağlıklı kalabilmesi için B vitaminine ihtiyaç vardır. Avokado, fındık, deniz ürünleri ve yapraklı sebzeler doğal olarak B vitamini içerir.

C Vitamini

İnsan sağlığı için olmazsa olmaz vitaminlerden biri olan C vitamini saç bakımı ve sağlığı için de büyük önem taşır. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı tam bir koruma kalkanı sağlayan C vitamini, aynı zamanda önemli bir protein olan kolojenin oluşumunda da rol oynar. Sağlıklı saçların temelinde yatan en önemli faktörlerden biri de kolojendir. Bu sebeple C vitamini saç sağlığında büyük rol oynar. Demir emiliminde de oldukça büyük bir önemi olan C vitamini böylelikle saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını da sağlar.

D Vitamini

D vitamini eksikliği güçsüz ve sağlıksız saçların temel nedenlerinden biridir. Saç derisini besleyen ve saçların güçlenmesini sağlayan D vitamini, aynı zamanda daha kalın ve güçlü saç tellerine sahip olmanızı sağlayarak saç dökülmelerinin de önüne geçer. Saç derisini besleyen D vitamini, bu sayede yeni saç köklerinin oluşumunu da sağlar ve daha gür görünen saçlara kavuşursunuz.

E Vitamini

Saç dökülmesinde oldukça büyük bir etkisi olan dış etkenlerden biri de kırılma ve yıpranmalardır. Gereksiz ve yanlış uygulamalar, güçsüz saçların kırılmasını ve yıpranmasını, dolayısıyla da dökülmesine neden olur. E vitamini saç tellerini güçlendirir ve kırılarak dökülmelerin önüne geçer. Ayrıca saç tellerine hacim veren E vitamini, sağlarınızın çok daha güçlü ce canlı görünmesine de neden olur.

Saç Dökülmesini Önleyen Bazı Yöntemler

Saçlarınızı Sık Sık Yıkamak

Saçları yıkamak güçlü ve sağlıklı kalmaları için büyük önem taşır. Sık ve nispeten sıcak yapısı sayesinde mikroorganizmalar için oldukça ideal bir ortam sağlayan saç derisinden, mantar ve bakteri gibi bu mikroorganizmaları uzaklaştırmanın en iyi yolu haftada en az 3 kere yıkamaktır. Saç dökülmelerini engelleyen formülde bir şampuanla yıkadıktan sonra nemliyken besleyici ve kolay şekillendirici saç kremi uygulamak saçlarınızı yıpranmalara ve dökülmelere karşı büyük ölçüde korur.

Şekil Verirken Narin Davranmak

Saçlarınızın yıpranmasının ve dolayısıyla kırılarak dökülmesinin en büyük sebepşerinden biri de çekillendirme işlemleridir. Saç kremi kullanmadan taramak, düzenli bir şekilde çok sıkı saçları bağlamak, sıkı sıkı örmek gibi uygulamalar saçlarınızı falasıyla yıpratır.

Ayrıca bazı saç modellerinin yapımı esnasında saçlarınız olması gerekenden çok fazla ısı görür. Yüksek ısı saçların ve saç derisinin kurumasına ve dolayısıyla beslenememesine neden olur.

Genellikle kadınlar saçları sadece daha güzel görünsün diye sağlıksız uygulamalar yaptığının farkında değil. Fazlasıyla kimyasal ürünlere maruz kalan saçlar geri dönüşü olmayan zararlar görebiliyor. Bu sebeple saç boyamak gibi işlemler esnasında uygun ürünleri tercih etmek büyük önem taşıyor.

Stersten Uzak Durun

Artık herkesin malumu olduğu gibi stres insanın en büyük düşmanı. Vücudunuza baştan aşağı zarar veren stres saç sağlığınızı da olumsuz yönde etkiliyor. Tüm dış etkenlerin yanında stres de ciddi bir saç dökülmesi sebebi. Bu sebeple stresten uzak durmak sağlık açısından önemli.