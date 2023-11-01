Kasım müjdesi: 5 büyük bankaya başvurun, anında 100.000 TL hesabınıza yatsın!

Bu özel kredi paketleri, ekonomik dalgalanmalara karşı bireylerin yanında olma amacını taşıyor. Vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda bu bankalardan birini tercih ederek, avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanabilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Detayları

Akbank, bireysel ihtiyaç kredisi seçeneklerinde müşterilerine özel bir faiz oranı sunuyor. Bu sayede bankadan kredi kullanmak isteyenler, aylık yüzde 3,59 faiz oranı ile hesaplanan taksitlerle 133.380 TL’ye kadar finansman imkanına sahip olabiliyorlar.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Gelir belgesi sunabilme

DenizBank İhtiyaç Kredisi Avantajları

DenizBank, bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına çözüm olabilmek için faiz oranlarını yüzde 4,25’e çekti. Böylelikle müşteriler, 11.619 TL taksitlerle toplamda 139.949 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorlar.

ING’nin 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

ING, müşterilerine 3 ay erteleme imkanı tanıyan ihtiyaç kredisiyle dikkat çekiyor. Bu özel kredi seçeneğinde faiz oranı yüzde 3,49 olarak belirlenmiş. Aylık taksitlerin 10.990 TL olmasıyla birlikte toplamda 132.398 TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor.

Garanti BBVA'nın Sonbahar Kredisi

Garanti BBVA, mevsimsel kampanyalarına bir yenisini ekleyerek "Sonbahar Kredisi" adını verdiği bir kredi paketi sunmaktadır. Bu pakette, aylık yüzde 3,69 faiz oranıyla, aylık 11.154 TL taksitlerle 134.365 TL'ye kadar kredi kullanım imkanı sunulmaktadır.

Yapı Kredi'nin 250.000 TL’ye Varan 3 Ay Ertelemeli Kredi

Yapı Kredi, diğer bankalara benzer bir avantajla, 3 ay erteleme imkanı sunan bir kredi paketiyle karşımızda. Bu kredi seçeneğinde, yüzde 4,29 faiz oranı ve 11.653 TL aylık taksitlerle, toplamda 140.352 TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor.