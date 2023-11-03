Kasım MG fiyat listesi göz alıcı: MG4, ZS, HS ve Marvel R yeni fiyatlar açıklandı

Kasım ayının merakla beklenen fiyat listesi, markanın resmi web sitesi üzerinden tüketicilerin bilgisine sunuldu. Elektrikli otomobil modelleriyle çevre dostu teknolojileri ön planda tutan MG, fiyat skalasında yaptığı ayarlamalarla dikkat çekiyor. İşte MG'nin en yeni fiyat listesi ve detayları.

MG'nin Kasım Ayı Fiyat Listesi Açıklandı: ZS'den MG4'e Uzanan Geniş Yelpaze!

Ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da en uygun model olarak ZS ön plana çıkıyor. Fiyat/performans oranıyla öne çıkan ZS, 969 bin TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuldu. İşte markanın en popüler modellerinin Kasım 2023 fiyat listesi:

MG ZS Fiyat Listesi - Kasım 2023:

ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS: 969.000 TL

ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS: 1.079.000 TL

ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS: 1.209.000 TL

ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 72.6 kWsa: 1.649.000 TL

MG HS Fiyat Listesi - Kasım 2023:

HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS: 1.379.000 TL

HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS: 1.509.000 TL

E-HS PHEV Luxury Plug-in Hibrit 258 PS 16.6 kWsa: 2.129.000 TL

MG4 Fiyat Listesi - Kasım 2023:

MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa: 1.299.000 TL

MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa: 1.519.000 TL

MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa: 2.299.000 TL

MG Marvel R Fiyat Listesi - Kasım 2023:

Marvel R Electric Luxury %100 Elektrik 180 PS 70 kWsa: 2.989.000 TL

Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa: 3.699.000 TL

Yeni Fiyatlar Yeni Heyecanlar Yaratıyor: MG'nin Kasım Stratejisi!

MG'nin yeni fiyat listesi, markanın kaliteden ödün vermeden sunduğu uygun fiyat stratejisini gözler önüne seriyor. Elektrikli ve hibrit otomobil modellerine olan talebin arttığı bir dönemde, MG'nin yeni fiyat politikası hem çevreci tüketicilerin hem de ekonomik çözümler arayanların ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

ZS modeliyle başlayan fiyat listesi, lüks ve performansı bir arada sunan MG4 ve Marvel R modelleriyle zirveye ulaşıyor. İngiliz otomobil devinin bu hamlesi, otomobil piyasasında rekabetin artmasına ve tüketicilerin daha fazla seçeneğe sahip olmasına olanak tanıyor.

MG'nin Öne Çıkan Özellikleri: Teknoloji, Konfor ve Çevrecilik!

MG, elektrikli araçlarını %100 elektrikli motorlarla donatarak, sıfır emisyon hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Özellikle MG4 Electric ve Marvel R Electric modelleri, yüksek performans ve uzun menzil vaadiyle dikkat çekiyor. Markanın Plug-in Hibrit modeli E-HS ise, benzinli ve elektrikli motor kombinasyonuyla hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda yüksek yakıt verimliliği sunuyor.

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/