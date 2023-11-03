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Kasım Fiat Egea fiyat listesi bayram ettirdi: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback yeni fiyatlar

Türkiye otomotiv pazarının bel kemiği sayılan ve “halkın arabası” olarak nitelendirilen Fiat, kasım ayına özel güncellenen fiyat listesi ile tüketicilerin karşısına çıktı.

Kasım Fiat Egea fiyat listesi bayram ettirdi: Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback yeni fiyatlar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 13:22

İtalyan otomotiv üreticisinin zam kararı, hem piyasada hareketliliğe neden oldu hem de otomobil severler arasında çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Peki, Fiat'ın Egea Sedan, Cross, Wagon ve Hatchback modellerine yapılan zamların detayları neler? Bu fiyat artışları yeni otomobil alma planları üzerinde nasıl bir etki yaratacak? İşte, Fiat'ın kasım ayı için belirlediği güncel fiyat listesi ve analizi.

Fiat Egea: Her Bütçeye Uygun Fiyat Skalası

Fiat Egea, Sedan sınıfında ülkemizin en popüler seçeneklerinden biri olarak biliniyor. Özellikle uygun fiyatı ve geniş kullanıcı kitlesiyle dikkat çeken Egea, kasım ayı itibariyle yeni fiyatlarına kavuştu. Ekim ayında 30 bin TL'lik bir zamma maruz kalan Egea Sedan, şimdi 777 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Her ne kadar zam haberleri tüketiciyi üzse de, Fiat'ın çeşitli donanım seçenekleri ve motor alternatifleriyle her bütçeye uygun bir araç sunma çabası devam ediyor.

Egea Sedan: Şehir İçi ve Uzun Yol Arkadaşınız

Egea Sedan, ekonomik motor seçenekleri ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor. Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı donanım seviyesi sunan Egea Sedan, 95 HP'lik Fire motordan, 130 HP'lik T4 Hibrit motor seçeneğine kadar geniş bir yelpazede performans alternatifleri sunuyor. Easy donanım seviyesiyle başlayan fiyatlar, zengin donanımlı Lounge ve Limited seçeneklerine kadar yükseliyor.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi - Kasım 2023

  • Easy 1.4 Fire 95 HP: 777.900 TL
  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 946.900 TL
  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.073.000 TL
  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.205.900 TL
  • Urban 1.4 Fire 95 HP: 827.900 TL
  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 996.900 TL
  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 1.050.900 TL
  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.133.900 TL
  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.245.900 TL
  • Lounge 1.4 Fire 95 HP: 877.900 TL
  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 1.046.900 TL
  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.183.900 TL
  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.295.900 TL
  • Limited 1.4 Fire 95 HP: 927.900 TL
  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.233.900 TL
  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.345.900 TL

Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi - Kasım 2023

  • Street 1.4 Fire 95 HP: 827.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi - Kasım 2023

  • Street 1.4 Fire 95 HP: 850.900 TL
  • Street 1.3 M.Jet 95 HP: 1.000.900 TL
  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.129.900 TL
  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.261.900 TL
  • Urban 1.4 Fire 95 HP: 890.900 TL
  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 1.040.900 TL
  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.169.900 TL
  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.291.900 TL
  • Lounge 1.4 Fire 95 HP: 940.900 TL
  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.219.900 TL
  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.341.900 TL
  • Limited 1.4 Fire 95 HP: 990.900 TL
  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.269.900 TL
  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.391.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi - Kasım 2023

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.191.900 TL
  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.313.900 TL
  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 1.084.900 TL
  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.241.900 TL
  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.363.900 TL

Fiat'ın Kasım 2023 fiyat listesi bu şekilde. Yeni ve güncellenen fiyatlarla birlikte, tüketicilerin seçim yaparken detaylı bir değerlendirme yapmaları ve bütçelerine en uygun seçeneği bulmaları önem arz ediyor.

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