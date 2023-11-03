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Kasım Cupra fiyat listesi çılgın: Cupra Formentor, Leon ve Ateca yeni fiyatlar baştan çıkardı

İspanya'nın özgün tasarım ve yüksek performansla öne çıkan otomotiv markası Cupra, kasım ayı fiyat listesini müşterilerine sunarak otomobil piyasasında yeni bir heyecan dalgası yarattı.

Kasım Cupra fiyat listesi çılgın: Cupra Formentor, Leon ve Ateca yeni fiyatlar baştan çıkardı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 16:00

Performans ve estetikten ödün vermeyen Cupra, bu ay itibarıyla Leon, Ateca ve Formentor modellerinde uyguladığı indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu modellerin yeni fiyatları ne oldu? İşte Cupra'nın 2023 Kasım ayı fiyat listesi ve detayları.

Cupra Fiyat Listesi:

Geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına cazip seçenekler sunan Cupra, Ekim ayını indirimlerle kapattıktan sonra, Kasım ayında da fiyatlarında dikkate değer bir düşüşe gitti. Özellikle Cupra'nın Leon modeli, geçen ay 1 milyon 640 bin TL'den alıcı bulurken, kasım ayı listesinde 1 milyon 534 bin TL'ye geriledi. Bu fiyatlar, Cupra'nın performans ve kalite anlayışına sahip kullanıcılar için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Aşağıda Cupra'nın en gözde modellerine ait güncel fiyat listesi bulunmaktadır. Belirtilen anahtar teslim fiyatları, kampanyalara ve ek opsiyon seçimlerine göre değişkenlik gösterebilir.

Cupra Leon Fiyat Listesi Kasım 2023:

  • 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG: 1.534.000 TL
  • VZ 2.0 TSI 300 HP DSG: 3.100.000 TL
  • VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG: 2.900.000 TL

Cupra Formentor Fiyat Listesi Kasım 2023:

  • 1.5 TSI 150 HP DSG: 1.756.000 TL
  • VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive: 2.730.000 TL
  • VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG: 3.000.000 TL

Cupra Ateca Fiyat Listesi Kasım 2023:

  • 1.5 TSI 150 HP DSG: 1.850.000 TL
  • 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive: 3.550.000 TL

Cupra'nın İndirimdeki Modelleri ve Öne Çıkan Özellikleri:

Cupra'nın yüksek performans sunan modelleri arasında yer alan Leon, dinamik tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle segmentindeki en iddialı araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Mild-hybrid teknolojisi ile hem yakıt ekonomisi hem de ekstra güç sunan 1.5 eTSI versiyonu, markanın çevre dostu yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

Formentor ise Cupra'nın macera tutkunları için tasarladığı bir başka model. 310 HP'lik güçlü motor seçeneği ve 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle, her türlü yol koşulunda üstün performans vaat ediyor.

Ateca ise şehir içi ve şehir dışı kullanımın ideal karışımını sunuyor. Özellikle 300 HP'lik 2.0 TSI motoru, performansı seven sürücülerin ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/

 

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