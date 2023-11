KASIM AYI KARKAS 2023 ET FİYATLARI! Karkas et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dana, kuzu... .

Özellikle dana ve kuzu eti, Türk mutfağının vazgeçilmezlerindendir. 2023 yılı itibarıyla, karkas et fiyatlarının ne kadar olduğunu ve son dönemdeki değişiklikleri inceleyeceğiz.

Dana Eti Fiyatları

Dana Etı But: 2023 yılının 27 Ekim tarihindeki verilere göre, dana eti but fiyatları kilogram başına 242.000 TL ile 257.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 244.540 TL'dir. Bu fiyatlar, dana eti butunun kilogram fiyatını yansıtmaktadır. Dana Etı Karkas: Aynı tarihli verilere göre, dana eti karkasın kilogram fiyatı 230.000 TL ile 235.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 233.890 TL'dir. Bu fiyatlar, dana eti karkasının kilogram başına düşen maliyetini yansıtmaktadır. Dana Etı Kol: 2023 yılının 27 Ekim tarihindeki verilere göre, dana eti kolunun kilogram fiyatı 220.000 TL ile 228.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 222.900 TL'dir. Bu fiyatlar, dana eti kolunun kilogram başına düşen maliyetini yansıtmaktadır.

Kuzu Eti Fiyatları

Et (Süt Kuzusu): 2023 yılının 15 Mayıs tarihindeki verilere göre, süt kuzusu etinin kilogram fiyatı 215.000 TL ile 225.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 220.200 TL'dir. Bu fiyatlar, süt kuzusu etinin kilogram başına düşen maliyetini yansıtmaktadır. Kuzu Etı But: 2023 yılının 2 Ekim tarihindeki verilere göre, kuzu eti butunun kilogram fiyatı 270.000 TL ile 280.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 273.040 TL'dir. Bu fiyatlar, kuzu eti butunun kilogram başına düşen maliyetini yansıtmaktadır. Kuzu Etı Karkas: Aynı tarihli verilere göre, kuzu eti karkasın kilogram fiyatı 240.000 TL ile 260.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 250.380 TL'dir. Bu fiyatlar, kuzu eti karkasının kilogram başına düşen maliyetini yansıtmaktadır. Kuzu Etı Kol: 2023 yılının 2 Ekim tarihindeki verilere göre, kuzu eti kolunun kilogram fiyatı 190.000 TL ile 210.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 200.100 TL'dir. Bu fiyatlar, kuzu eti kolunun kilogram başına düşen maliyetini yansıtmaktadır. Kuzu Etı Pirzola: 2023 yılının 24 Temmuz tarihindeki verilere göre, kuzu eti pirzola kilogram fiyatı 235.000 TL ile 240.000 TL arasında değişmektedir. Ortalama fiyat ise 238.660 TL'dir. Bu fiyatlar, kuzu eti pirzolanın kilogram başına düşen maliyetini yansıtmaktadır.

Karkas et fiyatları, dönemsel olarak değişebilir ve birçok faktöre bağlı olarak artış veya azalış gösterebilir. Bu veriler, 2023 yılının belirli tarihlerine ait olup, gelecekteki fiyatlar bu verilere göre değişiklik gösterebilir. Et fiyatlarındaki değişiklikler, hem tüketici hem de sektör oyuncuları için önemlidir ve ekonomik koşullarla yakından ilişkilidir. Bu nedenle et fiyatlarındaki güncellemeleri takip etmek önemlidir.