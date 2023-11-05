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Kasım ayı Honda fiyat listesinde indirim üstüne indirim: Civic fiyatı 150.000 TL düştü! CR-V, Jazz, City, Accord yeni fiyatlar

Otomotiv sektörünün köklü ve yenilikçi markalarından biri olan Honda, Kasım 2023 fiyat listesini otomobil severlerle paylaştı.

Kasım ayı Honda fiyat listesinde indirim üstüne indirim: Civic fiyatı 150.000 TL düştü! CR-V, Jazz, City, Accord yeni fiyatlar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 14:13

Her bütçeye hitap eden geniş model yelpazesi ile dikkat çeken Honda, cazip fiyatları ve indirimli modelleri ile tüketicilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu ayki liste, özellikle en ekonomik model olan Jazz ve markanın en çok tercih edilen modeli Civic'e yapılan dikkat çekici indirimlerle öne çıkıyor.

Honda'nın Kasım 2023 Fiyat Listesi Detayları:

Honda, otomobil severler için birbirinden farklı seçenekler sunan Kasım 2023 fiyat listesini açıkladı. Yayınlanan listeye göre en ekonomik Honda modeli olan Jazz, 1 milyon lira altındaki fiyatı ile dikkat çekiyor ve şirketin 1 milyon liranın altındaki tek modeli olma özelliğini koruyor.

Honda City, 1.5L VTEC motor seçeneği ile hem Benzin hem de Elegance ve Executive donanımlarında sırasıyla 976.000 TL ve 1.004.000 TL fiyat etiketleriyle alıcılarını bekliyor.

Ancak asıl heyecan verici haber Civic modellerinde. Markanın en popüler modellerinden olan Civic, yeni fiyat listesi ile birlikte 148 bin TL'lik önemli bir indirime kavuştu. Bu indirimle birlikte, 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance ve Executive+ versiyonları sırasıyla 1.425.000 TL ve 1.519.000 TL'den satışa sunuluyor.

Hız tutkunları için üretilen Type R ise, 2.0L VTEC Turbo Benzin motoru ve manuel şanzımanı ile güç ve performansı bir arada sunuyor. Type R'ın yeni fiyatı 3.744.500 TL olarak belirlendi.

Honda'nın çevreci yüzü Jazz e:HEV, 1.5L Hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile Advance donanım paketiyle 1.390.000 TL'den satışa sunuluyor. HR-V e:HEV modelinde ise Elegance, Advance ve Style donanım paketlerinin yeni fiyatları sırasıyla 1.704.000 TL, 1.640.500 TL ve 1.759.000 TL olarak belirlenmiş.

Daha büyük ve konforlu bir Hibrit SUV arayanlar için ZR-V e:HEV, 2.0L Hibrit motor seçeneği ve Advance paketiyle 2.625.000 TL fiyat etiketine sahip.

CR-V ise, 1.5L VTEC Turbo Benzin motorlu versiyonlarıyla Elegance, Executive ve Executive+ donanım paketleriyle sırasıyla 2.097.500 TL, 2.301.500 TL ve 2.477.000 TL'den alıcılarını bekliyor.

Markanın üst segment sedanı Accord, 1.5L VTEC Turbo Benzin motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla, Executive ve Executive+ donanım seviyeleri için 2.089.500 TL ve 2.234.000 TL fiyat etiketlerine sahip.

Kaynak: https://www.honda.com.tr/

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