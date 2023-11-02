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Kasım 2023 Chery fiyat listesi kapış kapış sattırır: Chery Tiggo 7, 8 pro ve Omoda 5 güncel fiyatlar açıklandı

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Chery, kasım ayı fiyat listesini müşterileriyle paylaştı. Chery, son dönemin en popüler markalarından biri haline gelmiş ve sunduğu yeni modellerle büyük ilgi görmüştür.

Kasım 2023 Chery fiyat listesi kapış kapış sattırır: Chery Tiggo 7, 8 pro ve Omoda 5 güncel fiyatlar açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 09:04

Kasım 2023 itibarıyla Chery'nin Türkiye pazarındaki fiyatları geçen aya kıyasla değişmemiştir. İşte Chery'nin Kasım 2023 fiyat listesi:

Chery Omoda 5: Şıklık ve Konforun Buluşma Noktası

Chery'nin Omoda 5 modeli, üç farklı stil seçeneği sunarak her türlü tercihi karşılamayı amaçlıyor. Kasım ayına ait fiyat listesine göre, Omoda 5 modeli, markanın en uygun opsiyonu olma özelliğini koruyor. İşte Chery Omoda 5'in Kasım 2023 fiyatları:

  • Comfort: 1.180.000 TL
  • Luxury: 1.300.000 TL
  • Excellent: 1.400.000 TL

Chery Omoda 5, şıklığı ve konforu bir araya getirerek kullanıcılarına keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Chery Tiggo 7 Pro: Güç ve Performans

Chery Tiggo 7 Pro, gücü ve performansı seven sürücüler için tasarlanmış bir SUV modelidir. Kasım 2023 fiyat listesi şu şekildedir:

  • Comfort: 1.195.100 TL
  • Luxury: 1.350.000 TL
  • Excellent: 1.450.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro, geniş iç mekanı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Chery Tiggo 8 Pro: Lüks ve Konforun Birleşimi

Chery Tiggo 8 Pro, lüks ve konfor arayan sürücüler için ideal bir tercihtir. Kasım 2023 fiyatları şu şekildedir:

  • Luxury: 1.490.000 TL
  • Excellent: 1.640.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro, geniş iç mekanı ve lüks donanımıyla sürücülere rahat ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Chery Omoda 5, hem şıklığı hem de konforu bir araya getiren bir seçenektir. Ayrıca, farklı stil seçenekleri sayesinde kullanıcıların kişisel tarzlarına uygun bir seçenek sunar. Kasım 2023 fiyatlarıyla da oldukça cazip bir seçenek sunmaktadır.

Chery Tiggo 7 Pro, gücü ve performansı seven sürücüler için tasarlanmış bir modeldir. Geniş iç mekanı ve yüksek performansı sayesinde hem aileler hem de aktif yaşam tarzına sahip olanlar için ideal bir tercihtir.

Chery Tiggo 8 Pro ise lüks ve konfor arayan sürücüler için mükemmel bir seçenektir. Geniş iç mekanı, lüks donanımı ve yüksek konfor seviyesi ile sürücülere ayrıcalıklı bir sürüş deneyimi sunar. Chery'nin Kasım 2023 fiyat listesi, her bütçeye uygun seçenekler sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ayrıca, markanın güvenilirliği ve kalitesiyle de bilinmesi, Chery'nin Türkiye otomobil pazarındaki önemini vurguluyor.

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