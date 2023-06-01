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Kara liste icra kredi notu hiç önemli değil! O bankalar anında onaylı 10-20-30 bin TL hızlı kredi veriyor

Bankalar eskiden kara listede olanlara yani bankacılık notu düşün olan kişiler kredi hizmeti sunmuyorken şimdilerde bankalar kredi notu düşük olanlara da uygun şartlarda kredi vermeye başladı.

Kara liste icra kredi notu hiç önemli değil! O bankalar anında onaylı 10-20-30 bin TL hızlı kredi veriyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 08:16

O bankalar anında onaylı 10-20-30 bin TL hızlı kredi veriyor! Kara liste icra kredi notu hiç önemli değil-  Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden sonra bankalar mağdur kişilerin ihtiyaçlarını karşılaması için kredi paketleri duyurmaya başladılar. Özellikle kamu bankalarının bu konuda çok fazla çalışma yaptığını görüyoruz. Kimi bankalar müşterilerine nakit avans tanımlamaya başladı. Limitlerinin ise 5.000 TL olduğunu duyurdu. Yüksek meblağlı paketler duyuran bankalar Vakıfbank ve Ziraatbankası oldu. Gelen açıklamalara göre bu bankalar şartları taşıyan kişilerin hesaplarına hızlıca istedikleri meblağları yatırmaya başlayacaklar. Sunulan destek paketlerine baktığımızda üst limitlerinin 20.000 TL’ye kadar çıktığını görüyoruz. Paketlerin faiz oranları ise yüzde 1,79 civarında. Başvuran kişilerin aylık taksit tutarları ise 815 TL civarında olacaktır.  

Bankalar eskiden kara listede olanlara yani bankacılık notu düşün olan kişiler kredi hizmeti sunmuyorken şimdilerde bankalar kredi notu düşük olanlara da uygun şartlarda kredi vermeye başladı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler bankalara başvurarak kredi sonucunu bekleyebilirler.

Kara liste icra kredi notu hiç önemli değil! O bankalar anında onaylı 10-20-30 bin TL hızlı kredi veriyor

6 Ay Geri Ödeme İstenmeyecek 

Yeni çıkan paketlere baktığımızda bankaların çoğunun 6 ay ödeme istemediğini görüyoruz. Böylece mağduriyet yaşayan kimseler bütçelerini toparladıktan sonra borçlarını ödemeye başlayabilecekler. KOBİ’lere ve çiftçilere ise daha geniş imkanlara sahip paketler sunuluyor. Kurumsal müşterilere sunulan paketlerde 1 yıl borç erteleme şansı sunuluyor. Kredi paketlerinin vadesi ise 36 aya kadar çıkıyor. Bu paketlerin haricinde birçok kamu bankası deprem bölgesinde yaşayan müşterilerinin geçmiş borçlarını sildiğini de duyurdu. Vakıf bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapıkredi bu bankalar arasında yer alıyor. Atılan adımlarla birlikte depremzedelerin yaralarının bir nebzede olsa sarılacağı düşünülüyor. 

İşte Başvuru Şartları 

Bankaların istediği şartlara baktığımızda öncelikle T.C. vatandaşı olmanın zorunlu olduğunu görüyoruz. Ayrıca başvurulacak bankanın müşterisi olmakta bu şartlar arasında yer alıyor. Böylece belgelere gerek olmadan hızlıca başvuru yapılması sağlanacaktır. Müşteriler nakit avans gibi hızlı kredilere mobil bankacılık hizmeti üzerinden başvuru yapabilecekler. Özellikle ATM ve şube bulamanın zor olduğu bu illerde mobil bankacılık ile başvurmak kişilerin hızlıca para aktarmalarına yardımcı olacaktır. İlerleyen dönemlerde özel bankalardan da birçok kredi paketinin geleceğine dair sosyal medyada bilgiler yer almaktadır. 
 

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