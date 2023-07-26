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Kapış kapış gidiyor! Otomobil alamayan onu alıyor! Rocca 100 Kuba motor fiyatı bomba! Temmuz 2023 fiyat listesi…

Gece sürüşleri, sürücüler için özellikle tehlikeli olabilir. Görüş mesafesinin azalması ve yolun aydınlatılmamış bölgeleri, kazalara neden olabilecek potansiyel riskleri artırır.

Kapış kapış gidiyor! Otomobil alamayan onu alıyor! Rocca 100 Kuba motor fiyatı bomba! Temmuz 2023 fiyat listesi…
Yayın Tarihi : 2023-07-26 11:56

Rocca 100 Kuba motor fiyatı bomba! Temmuz 2023 fiyat listesi… Kapış kapış gidiyor! Otomobil alamayan onu alıyor-  Gece sürüşleri, sürücüler için özellikle tehlikeli olabilir. Görüş mesafesinin azalması ve yolun aydınlatılmamış bölgeleri, kazalara neden olabilecek potansiyel riskleri artırır. Bu nedenle, güvenli ve kuvvetli bir aydınlatma sistemi, motosiklet sürücüleri için hayati önem taşır. Rocca 100 Max, yeni nesil kuvvetli aydınlatma sistemi ile yüksek nitelikli ve donanımlı bir motorsiklet olarak öne çıkıyor. 

Yeni Nesil Kuvvetli Aydınlatma Sistemi: Rocca 100 Max

Rocca 100 Max, güçlü bir performansa sahip Türkiye'nin önde gelen motorsikletlerinden biridir. Özellikle gece sürüşlerinde mükemmel bir aydınlatma sağlayan yeni nesil kuvvetli aydınlatma sistemi, sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmaktadır.

Rocca 100 Max, üst evresinde bulunan klasik gösterge paneli sayesinde sürücülere ihtiyaç duydukları bütün verileri sunacak kapasitede bir yardımcıdır. Bu özellik, sürücülerin hız, yakıt seviyesi, motor sıcaklığı gibi önemli bilgilere kolayca erişmesini sağlar.

Rocca 100 Max, güçlü motor performansının yanı sıra üstün fren sistemi ve lastik tutuşuyla da öne çıkar. Bu sayede gece sürüşlerinde dahi yüksek güvenlik seviyesi sağlar ve sürücülere huzurlu bir yolculuk deneyimi sunar.

Rocca 100 Kuba Motor Fiyatı

Rocca 100 Max'in kaliteli özelliklere sahip olmasının yanı sıra uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Resmi sitesinde 43.687 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen bu motorsiklet, ekonomik bir tercih sunuyor.

 

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