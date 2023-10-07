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Kamuda mülakat yeniden masada! Öğretmen atamalarında mülakat kalkacak mı?

Kamuda mülakat süreçleri yeniden ele alınıyor. Kritik meslek grupları için mülakat zorunluluğu devam ederken, mülakatların kayıt altına alınmasıyla sürecin daha şeffaf olması hedefleniyor. Peki Öğretmen atamalarında mülakat süreci nasıl olacak?

Kamuda mülakat yeniden masada! Öğretmen atamalarında mülakat kalkacak mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 18:08

Kamuda mülakat yeniden masada Öğretmen atamalarında mülakat süreci nasıl olacak? Kamuda mülakat meselesi tekrar ele alındı. Özellikle kritik meslek grupları için mülakatın şart olduğu belirtildi. Bu konuda yeni düzenlemeler yapılırken, mülakatların daha şeffaf ve objektif olması için kamera kaydı zorunluluğu getirildi.

Mülakatların Şeffaflaştırılması

Bakanlar kurulunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, mülakat süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bu bağlamda, mülakatlar artık kayıt altına alınacak. Mülakat sonrasında adaylar, kendilerine yöneltilen soruları yazılı olarak da cevaplayacaklar.

Öğretmenlik Mesleğinde Mülakat Yeniden Düzenleniyor

Özellikle öğretmen adayları için mülakat süreci, tamamen yeniden ele alınıyor. Bu süreçte, mülakatların daha objektif ve adil bir şekilde yapılması için kamera ile kayıt altına alınması kararı alındı. Mülakat komisyonunda alanında uzman kişiler görev alacak. Ayrıca, mülakat esnasında adaylar, verdiği cevapları sınavın sonunda yazılı olarak da sunacaklar.

Yeni Mülakat Sistemi Ne Getiriyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda, mülakat süreçlerinde yapılacak değişiklikler ele alındı. Yeni düzenlemeyle birlikte, kamuda bazı meslekler için mülakat şartı kaldırılabilecekken, kritik meslek grupları için mülakat süreci devam edecek. Mülakat komisyonları da bu yeni düzenlemeye göre esnek bir yapıya kavuşturulacak.

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