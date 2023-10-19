Kademeli emeklilik müjdesi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası kadın erkek son prim yaş gün şartları tablosu geldi

2022 yılında başlayan süreç, AK Parti tarafından ele alınmış ve 2023 genel seçimleri öncesinde yasal bir düzenlemeye dönüştürülmüştür. EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın kısaltmasıdır ve emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olan bir topluluk tarafından kullanılır. Türkiye'de emeklilik yaşının artırılması nedeniyle, birçok kişi emekli olabilmek için gerekli yaşa ulaşamamaktadır. EYT yasası, bu kişilerin haklarını koruma amacı taşır.

AK Parti'nin Hazırladığı Kanun Teklifi

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, EYT konusunda önemli değişiklikler getirmiştir. Emeklilik şartları ve yaş hesaplamaları bu kanun teklifiyle yeniden düzenlenmiştir. İşte EYT ile ilgili yapılan değişiklikler:

1999 Öncesi Emeklilik Şartları

AK Parti'nin teklifi sonucunda, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan kadınlar ve erkekler için emeklilik şartları değiştirildi. Bu kişilere yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı verilirken, erkeklerde 25 yıl, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi ve ilk işe giriş tarihine göre farklılık gösteren prim günü şartı ile erken emeklilik hakkı tanındı.

1999 Sonrası Emeklilik Şartları

İlk işe giriş tarihi 1999 sonrası olanlar için maalesef yaş şartı uygulaması devam etmektedir. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giren erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş, kadınlar için ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartı ile 7000 prim günü ile emeklilik hakkı veriliyor.

2008 Sonrası Emeklilik Şartları

İlk işe giriş tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrası olanlar için emeklilik şartları en ağır olan grup olarak öne çıkar. Kadınlar için 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş şartı ile 7200 prim günü ile emeklilik hakkı elde edilebilir.

Kademeli Emeklilik Sistemi Talepleri

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik sisteminin getirilmesini talep etmektedir. Bu düzenleme ile ilk işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının kademeli olarak belirlenmesi önerilmiştir. Bu, 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalan bireyler için daha adil bir yaklaşım olacaktır.

Görünüşe göre, EYT yasası ve emeklilik şartları üzerine süregelen süreç, birçok kişinin hayatını şekillendiren önemli bir konu haline gelmiştir. Emeklilik şartları, doğru hesaplamalar ve güncellemelerle her geçen gün değişebilir. Bu nedenle, emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin güncel bilgilere erişim sağlamaları önemlidir.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) ve EYT Hareketi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) ve EYT hareketi oldukça aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu dernek ve hareket, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle mağduriyet yaşayan bireylerin haklarını korumak ve daha adil bir sistemin oluşturulması için çalışmaktadır. EMADDER, bu konudaki taleplerini sık sık dile getirirken, hükümete de çağrıda bulunmaktadır.

Emeklilik Sisteminin Sürdürülebilirliği ve Değişen Demografik Yapı

Emeklilik yaşının yükseltilmesi konusu, sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede tartışma konusudur. Günümüzde birçok ülke, emeklilik yaşını yavaşça yükseltmektedir. Bunun nedeni, artan yaşam beklentisi ve değişen demografik yapıdır. İnsanlar daha uzun süre çalışabilir hale gelmiştir ve emeklilik yaşının yükseltilmesi, emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

EYT Yasası ve İşçi Sınıfı

EYT yasasının ele alınması, işçi sınıfının önemli bir taleplerinden biridir. İşçiler, uzun yıllar boyunca emek verip prim öderler ve emekliliğe hak kazanırlar. Ancak emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle birçok kişi, emekli olabilmek için uzun yıllar daha çalışmak zorunda kalmıştır. EYT hareketi, bu mağduriyeti gidermek ve daha adil bir emeklilik sistemi oluşturmak amacıyla çalışmaktadır.