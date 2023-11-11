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Kademeli emeklilik kararı çıktı: EMADDER 2000 sonrası emeklilik tablosu! İlk aşamada o kişiler emekli olacak

Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlar için büyük bir tartışma konusu oldu.

Kademeli emeklilik kararı çıktı: EMADDER 2000 sonrası emeklilik tablosu! İlk aşamada o kişiler emekli olacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-11-2023 15:38

Bu tartışma, 1999 sonrası işe başlayanlar için de adaletli bir çözüm bulunması gerektiği görüşünü beraberinde getirmiştir.

EMADDER’in Mücadelesi ve Kademeli Emeklilik Önerisi

  • Kademeli Emeklilik Formülü: Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 17 yıl fazla çalışma yükü altında olan 1999 sonrası işe başlayanlar için kademeli emeklilik formülünü öneriyor. Bu model, işe giriş tarihine ve prim gün sayısına bağlı olarak değişen emeklilik şartlarını içeriyor.
  • Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları: Dernek, ayrıca staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarının çözülmesini ve bu sürelerin işe başlama süresi olarak kabul edilmesini talep ediyor.

Siyasi İttifakların ve Hükümetin Yaklaşımı

  • Cumhur İttifakı’nın Yaklaşımı: Cumhur İttifakı’nın seçim öncesinde EMADDER’in taleplerine olumlu yaklaşımı, konunun Meclis’e taşınma olasılığını artırıyor.
  • Hükümetin Açıklamaları: Kabine toplantıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, EYT düzenlemesi ile ilgili önemli gelişmelerin habercisi olabilir.

EMADDER’in EYT Çözümü İçin Yaptığı Çalışmalar

  • Aktif Çalışmalar: EMADDER, EYT sorununa çözüm bulmak için aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, staj ve çıraklık sürelerinin işe başlama süresi olarak kabul edilmesini savunuyor ve kısmi emeklilik seçeneğinin genişletilmesini destekliyor.
  • Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Sistemi: EYT düzenlemesi, çalışma hayatının ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden şekillenmesini gerektirebilir.
  • Toplumsal Farkındalık ve Politika: EMADDER ve destekçilerinin mücadelesi, bu konuda toplumsal farkındalık yaratmayı ve politika yapıcıları harekete geçirmeyi amaçlıyor.

EYT ve kademeli emeklilik konusu, Türkiye'de sosyal güvenlik ve çalışma hayatı alanlarında önemli değişimlere işaret etmektedir. EMADDER ve diğer ilgili tarafların çabaları, bu alanda adaletin sağlanması ve daha geniş bir kesime erken emeklilik hakkının verilmesi yönünde önemli adımlar olarak görülmektedir.

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