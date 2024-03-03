Kadem Ekşi mimar ve mühendisler ile buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, Mimar ve Mühendisler ile “Maltepe Hayalimiz” söyleşişine katıldı. Mimar ve mühendislerin Maltepe’ye ilişkin önerilerini dinleyen Kadem Ekşi, önerileri tek tek not aldı.

Programda sohbetin ana konusu kentsel dönüşüm oldu. Maltepe’de yapacakların kentsel dönüşüm projelerini anlatan Kadem Ekşi, “35 bin binamız var. Bunlardan 15 bini toptan göçmeye matuf, yaşlı ve yorgun yapılar. İmar ve şehircilikte yerinde kentsel dönüşümde hızlıca adımları atmak zorundayız. Bunu yapmazsak bilim dünyasının dediği olur. AFAD verisine göre İstanbul’da 50 bine yakın binanın ilk depremde toptan yıkılma riski var. Ne arama kurtarma timiniz buna yeter, sokakları açamazsınız, itfaiye gitmez. Acı bir tablo ile İstanbul karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.

Maltepe’nin 15 yıllık bir kuraklık dönemi yaşadığına dikkat çeken Kadem Ekşi, “Son 15 yılda hizmetlerin dip noktasında olduğunu düşünüyorum. Kuraklık dönemi diyorum buna. Bu sorunlar bizi çok yoracak. Yeraltı otoparklarını yapmamız lazım. Belediyeye parasını ödemişiz. Havuzda ciddi bir para var. Paralar alınmış, ama ihalesi bile yapılmamış. Onları hemen gelir gelmez yerlerini belirledik. Her mahallede yeraltı otoparkları yaparak bu araçları caddelerden kaldırmamız lazım. Eksik çok. Bütün problemler halının altına süpürülmüş. Bunlarla yüzleşme vakti” şeklinde konuştu.

Maltepe’de E5’in güneyinde yer alan mahallelerde makul bir emsal artışı yapılacağını söyleyen Kadem Ekşi, “İlave katla ilgili sayın Murat Kurum’un taahhüdü var. İlk İBB meclisinde emsal artışını makul olan şekli ile meclisten geçireceğiz. Bu işi bitireceğiz. E5 Kuzeyindeki mahallelerimizin planları zaten tamamlanmıştı. Başıbüyük, Gülsuyu, Gülensu planları hazır. Orada çok fazla eksiğimiz yok. Orada irade eksikliği var. Bir denediler ama başaramadılar. Düne saygı, bugüne adalet, geleceğe miras bırakacağımız dokuyu inşa etmemiz lazım. Bunu yapabiliriz. Bu mahallelerimiz tamamında hızlı bir dönüşümün işaret fişeğini atacağız. Vatandaşla birlikte yapacağız” diye konuştu.