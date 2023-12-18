İtalyan Araç Türkiye Pazarında! Sıfır Otomobilin Fiyatı Belli Oldu!

İtalya kökenli olan ve şimdilerde Çinli Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM, otomobil sektöründe Türkiye pazarına etkileyici bir adım attı. Yaklaşık yarım asır önce İtalya'da kurulan bu otomotiv firması, büyümesini sürdürüyor. Türkiye'de piyasaya sürdüğü G01 ve G01F adındaki iki yeni SUV modeliyle adından söz ettiriyor. SWM'nin bu iki modeli, Shineray Group'un öncülüğünde Türkiye'nin SUV pazarına yenilik getiriyor. Her iki araçta da yer alan 1.5 litre turbo beslemeli benzinli SWD15T motoru, 112kW/150 HP güç sağlayarak verimliliği ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor. G01 modeli, Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde tüketicilere sunulmuş durumda.

SWM Araç Özellikleri

SWM; geniş iç hacimleri, rahat koltukları, 10 inçlik dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi, dijital IPS gösterge paneli gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Kablosuz akıllı telefon şarjı, 360 derece HD kamera ve video kayıt cihazı gibi modern teknolojiler de bu araçlarda mevcut.

Güvenlik açısından, Yokuş Destek Sistemi, Çekiş Kontrol Sistemi, Çift Ön Hava Yastığı, Arka Görüş Kamerası ve Arka Park Sensörü gibi özellikler her iki modelde de bulunuyor. G01F modeli, 7 ileri DCT şanzımanı ve Start&Stop teknolojisi sayesinde verimliliği ve yakıt ekonomisini artırıyor.

SWM Otomobil Fiyatları

Fiyatlandırmaya gelince, SWM G01 modelinin Comfort donanım seviyesi ve manuel şanzımanlı versiyonu 922 bin TL'den, Elite donanım paketi ve DCT şanzımanlı versiyonu ise 1 milyon 199 bin 500 TL'den başlıyor. G01F modeli, Premium donanım paketi ve DCT şanzımanla 1 milyon 270 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. SWM, her iki modele Türkiye'ye özel 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.