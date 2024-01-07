İstanbulspor Fenerbahçe 1-5 maç özeti ve golleri! Cengiz Ünder resitali

Süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 1-5 mağlup etti. Sarı lacıvertlilerde Cengiz Ünder adeta performansıyla büyüledi!

İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe maç özeti!

Fenerbahçe lider Galatasarayla puan farkını 3'e çıkarttı. 47 puana yükselen Fenerbahçe İstanbulspor'u farklı geçmeyi başardı.

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe 6. dakika da Cengiz Ünder'in muhteşem golüyle skoru 1-0 getirdi. Ayağı kayan Cengiz Ünder'in hatasında Muammer Sarıkaya 32. dakika da skoru 1-1 getirdi.

34. dakika da defansın büyük hatasını iyi değerlendiren Cengiz Ünder skoru 1-2 getirdi. Cengiz Ünder 44. dakika da attığı gol karıyerindeki ilk Hatrick oldu.

Maçta ilk yarının son sözünü 45. dakika Edin dzeko getirdi.

İkinci yarınını ilk dakikasında Cengiz Ünder bir kez daha ağları buldu ve 4. golünü atarak maçta yıldızlaştı.

65. dakika da Dusan Tadic penaltı vuruşunda yararlanamadı. Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe İstanbulspor'u 1-5 mağlup etti.

Serdar Aziz döndü!

Fenerbahçe sakatlığı tamamen atlatan Serdar Aziz formayı kaptı. Stoperde Serdar Aziz yer alırken Djiku milli takımda ve Becao sakatlığı sürüyor. Mert Müldür sağ kanatta oynarken, Ferdi sol kanatta devam ediyor. Serdar Aziz'in yanında Oosterwolde forma giyiyor. Fenerbahçe stoper de sorunlar yaşasa da yine performansları beğenildi.

Orta alan Crespo ve İsmail'e emanet!

Fenerbahçe orta alanda Crespo ve İsmail Yüksek forma giyiyor. FRED cezası nedeniyle bu maçta oynamadı. Crespo yerini ikinci yarı Bertuğ Elmaz'a bıraktı.

Cengiz'den 4 gol birden!

Fenerbahçe hücımda Cengiz Ünder'den faydalanmaya devam ediyor. Cengiz formayı kaparken Szymanski, Tadic ve Edin dzeko yine yerlerinde oynadı. Cengiz Ünder maçta 4 gol atarak yıldızlaştı.

9 kişi eksik haliyle farka gitti!

Fenerbahçe İstanbulspor deplasmanında İrfan Can Kahveci sarı kart, FRED ve MErt Hakan Yandaş kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Becao ve Zajc sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, Osayi Samuel ve Djiku milli takımda. Lincoln ve Peres ise statü gereği forma giyemeyecek.

Emre Mor şans bekliyor!

Fenerbahçe'de Emre Mor ikinci yarı oyuna dahil oldu. Cengiz efekti veren Mor, sık sık fauller durduruldu.