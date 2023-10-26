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İstanbul ve Tekirdağ'da deprem mi oldu? AFAD Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi, son olarak Tekirdağ açıklarında yaşanan bir depremle sarsıldı.

İstanbul ve Tekirdağ'da deprem mi oldu? AFAD Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 21:42

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bildirilen son depremler listesine göre, bu depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak kaydedildi. Depremin yerin 10.72 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilinmektedir ve sarsıntının Tekirdağ ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hissedildiği rapor edildi.

Bu son dakika deprem haberi, ülke genelinde büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Afet bölgesi olarak kabul edilen Tekirdağ'da meydana gelen deprem, insanların güvenliği ve alınması gereken önlemler açısından önemlidir. Aynı zamanda İstanbul gibi büyük bir metropolde de hissedilmesi, depremin etkisinin geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtilmiştir. Ancak depremin etkileri ve hasar derecesi, daha ayrıntılı incelemelerin ardından netleşecektir. Bu nedenle depremin şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkında güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmek önemlidir.

 

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