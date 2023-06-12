İstanbul depremi için korkunç zaman açıklandı! Süre kısaldı! Tarih verildi!

Süre kısaldı! Tarih verildi! İstanbul depremi için korkunç zaman açıklandı- İstanbul'da beklenen büyük deprem hakkında Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un endişe verici açıklamaları. Deprem riskinin giderek arttığına dair uyarılar ve kentsel dönüşümün önemi. Son dönemde meydana gelen depremler ve bölgesel beklentiler. Detaylar gecce.com.tr'de.

Son dönemde Türkiye'de irili ufaklı depremler meydana geliyor. 6 Şubat Maraş Depremleri'nden sonra bu depremlerin ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle hafta sonu farklı illerde meydana gelen depremler, beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi sorusunu akıllara getirdi. Bu depremler büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Profesör Doktor Şükrü Ersoy merak edilenleri yanıtladı. İşte tüm detaylar...

"İstanbul İçin Süre Giderek Kısalıyor"

Beklenen büyük İstanbul Depremi hakkında sürenin giderek daraldığını ifade eden Şükrü Ersoy, "İstanbul'da gelecekteki bu deprem uzun bir gelecek değil, 7,0'den büyük bir deprem bekliyoruz. Şu anda da olabilir" dedi. Ayrıca Ersoy beklenen deprem hakkında, "Kimse unutmasın Marmara Denizi'nin içerisindeki Kuzey Anadolu Fay'ı 7,0'den büyük bir deprem mutlaka olacak" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy En Kötü Senaryoyu Açıkladı

CNN Türk'e yaptığı açıklamada Ersoy, "En kötü senaryo 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski. Buna hazırlanmamız gerekiyor" dedi ve İstanbul Depremi'ne karşı kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

Sık Sık Deprem Olması Neye İşaret?

Ersoy son dönemde sık sık olan depremler hakkında, yaşanan depremlerin sığ olduğunu bu yüzden şiddetli hissedildiğini vurgulayarak, "Erzurum Aziziye'deki 4,6 büyüklüğündeki deprem çok sığ olduğu için çevreden çok şiddetli hissedildi" dedi.