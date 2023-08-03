İstanbul, Ankara, İzmir damacana suya okkalı zam yapıldı! Damacana su fiyatları ağızları açık bıraktı

Damacana su fiyatları ağızları açık bıraktı! İstanbul, Ankara, İzmir damacana suya okkalı zam yapıldı- İçme suyu fiyatlarının yükselişi İstanbul'un günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor. Hamidiye Su, zam furyasına katılanlardan biri olarak ön plana çıkıyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Hamidiye Su'nun zam sürecine dair detaylar ve içme suyu fiyatlarındaki bu değişiklikler.

İçme Sularına Zam Geldi: Hamidiye Su Fiyatlarını Güncelledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Hamidiye Su, son dönemde gerçekleşen zamlar furyasına katıldı. Seçimlerin ardından başlayan zam süreci, içme suyu fiyatlarına da yansıdı. İçme suyu, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve temel bir ihtiyaç olduğundan, su fiyatlarındaki bu artışlar halkın dikkatini çekiyor.

Hamidiye Su İçme Suyu Fiyatlarına Yapılan Zam Oranları

Hamidiye Su, uzun süredir İstanbul halkına içme suyu temin eden önemli bir kuruluş olarak biliniyor. Son dönemde yapılan zamlar kapsamında Hamidiye Su'nun ürünlerine de zam geldi. 19 litrelik damacana su ürününün fiyatına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Daha önce 47 TL olarak satılan 19 litrelik Hamidiye damacana suyunun fiyatı, bu son zamla birlikte 12 TL artarak 59 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da İçme Suyu Fiyatlarındaki Değişimler

İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olmanın yanı sıra, nüfusuyla da dikkat çekiyor. Büyük bir nüfusa hizmet veren şehirde temel ihtiyaçlar, ekonomik faktörlere bağlı olarak belirleniyor. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, birçok temel ürünün fiyatlarını etkilediği gibi içme suyu fiyatlarını da etkiliyor.

Hamidiye Su'nun Yeni Fiyat Politikası

Hamidiye Su, içme suyu fiyatlarındaki bu artışı açıklarken, kalite ve hizmet standartlarını koruma amacını belirtiyor. Şirket yetkilileri, içme suyunun arıtma süreçlerinden, ambalajlamaya kadar olan aşamalarda yüksek kalite standartlarına uyulduğunu vurguluyor. Bu kalite anlayışını sürdürebilmek adına yapılan zamların zorunlu olduğu ifade ediliyor.