Advert

İstanbul, Ankara, İzmir damacana suya okkalı zam yapıldı! Damacana su fiyatları ağızları açık bıraktı

İçme suyu fiyatlarının yükselişi İstanbul'un günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor. Hamidiye Su, zam furyasına katılanlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir damacana suya okkalı zam yapıldı! Damacana su fiyatları ağızları açık bıraktı
Yayın Tarihi : 2023-08-03 21:15

Damacana su fiyatları ağızları açık bıraktı! İstanbul, Ankara, İzmir damacana suya okkalı zam yapıldı- İçme suyu fiyatlarının yükselişi İstanbul'un günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor. Hamidiye Su, zam furyasına katılanlardan biri olarak ön plana çıkıyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Hamidiye Su'nun zam sürecine dair detaylar ve içme suyu fiyatlarındaki bu değişiklikler.

İçme Sularına Zam Geldi: Hamidiye Su Fiyatlarını Güncelledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Hamidiye Su, son dönemde gerçekleşen zamlar furyasına katıldı. Seçimlerin ardından başlayan zam süreci, içme suyu fiyatlarına da yansıdı. İçme suyu, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve temel bir ihtiyaç olduğundan, su fiyatlarındaki bu artışlar halkın dikkatini çekiyor.

Hamidiye Su İçme Suyu Fiyatlarına Yapılan Zam Oranları

Hamidiye Su, uzun süredir İstanbul halkına içme suyu temin eden önemli bir kuruluş olarak biliniyor. Son dönemde yapılan zamlar kapsamında Hamidiye Su'nun ürünlerine de zam geldi. 19 litrelik damacana su ürününün fiyatına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Daha önce 47 TL olarak satılan 19 litrelik Hamidiye damacana suyunun fiyatı, bu son zamla birlikte 12 TL artarak 59 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da İçme Suyu Fiyatlarındaki Değişimler

İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olmanın yanı sıra, nüfusuyla da dikkat çekiyor. Büyük bir nüfusa hizmet veren şehirde temel ihtiyaçlar, ekonomik faktörlere bağlı olarak belirleniyor. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, birçok temel ürünün fiyatlarını etkilediği gibi içme suyu fiyatlarını da etkiliyor.

Hamidiye Su'nun Yeni Fiyat Politikası

Hamidiye Su, içme suyu fiyatlarındaki bu artışı açıklarken, kalite ve hizmet standartlarını koruma amacını belirtiyor. Şirket yetkilileri, içme suyunun arıtma süreçlerinden, ambalajlamaya kadar olan aşamalarda yüksek kalite standartlarına uyulduğunu vurguluyor. Bu kalite anlayışını sürdürebilmek adına yapılan zamların zorunlu olduğu ifade ediliyor.

Benzer Haberler
Baştan aşağı değişti! EYT sonrası 1999-2000-2008 SGK girişlilere kademeli emeklilik duyurusu geldi Baştan aşağı değişti! EYT sonrası 1999-2000-2008 SGK girişlilere kademeli emeklilik duyurusu geldi
Dünyaca ünlü Japon otomobil devi üretimi sonlandırdı! Türkiye'de bu marka aracı olanlar yandı! Parça tedarik sorunu yaşanacak! Dünyaca ünlü Japon otomobil devi üretimi sonlandırdı! Türkiye'de bu marka aracı olanlar yandı! Parça tedarik sorunu yaşanacak!
OKKALI ZAM! 7500 TL-8.000 TL ve 8.500 TL Üzeri Emekli Maaşı Alana Promosyonlar Arşa Çıktı! 17.000 TL Ödenecek OKKALI ZAM! 7500 TL-8.000 TL ve 8.500 TL Üzeri Emekli Maaşı Alana Promosyonlar Arşa Çıktı! 17.000 TL Ödenecek
2023 Ağustos ayı PTT personel alımları başladı mı, PTT personel alımı hangi tarihte, ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları 2023 Ağustos ayı PTT personel alımları başladı mı, PTT personel alımı hangi tarihte, ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları
Ağustos 2023 fındık fiyatları kaç para oldu? Ünye, Ordu, Sakarya, Düzce fındık fiyatları il il güncellendi Ağustos 2023 fındık fiyatları kaç para oldu? Ünye, Ordu, Sakarya, Düzce fındık fiyatları il il güncellendi
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü saat 09.16'da 15 milyon emekli hesabına 11.000 TL yatacak Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü saat 09.16'da 15 milyon emekli hesabına 11.000 TL yatacak
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!